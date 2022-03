Descansar de lujo con un colchón camper de Espuma a Medida Emprendedores de Hoy

Espuma a Medida sabe que muchas personas están preparando las furgonetas para las vacaciones de Semana Santa. Por eso, quieren ayudarlas a equipar sus furgonetas con un 15% de descuento en todos los colchones para camper, con el cupón: CAMPER15, del 11 al 21 de marzo.

La ventaja principal de ir en una furgoneta camper es la libertad de no depender de un alojamiento y ser uno mismo quien marca el ritmo. Pero, para eso, es fundamental tener un buen colchón camper donde dormir. En Espuma a Medida son especialistas y artesanos en colchones camper y saben aconsejar según diversos y variados factores. La medida, el confort, el uso que se le vaya a dar, el peso y la calidad-precio son los más importantes para que la escapada de fin de semana o las vacaciones no acaben siendo un mal sueño.

Recomendaciones para comprar un colchón camper Tomar bien las medidas No todas las furgonetas son iguales, ni tampoco la distribución que se quiera hacer en ellas, por eso, en función de las medidas y de la distribución que se quiera hacer, se podrá personalizar el colchón de la camper, gracias al configurador de Espuma a Medida.

Sumar comodidad Espuma a Media aconseja que el grosor del colchón sea alrededor de los 10 cm, pero si se hace a medida, se podrá seleccionar el grosor que más se ajuste a las exigencias.

Garantía de calidad Lo que determina el confort y comodidad de los colchones plegables para camper son su núcleo interior o, por decirlo de otra manera, la calidad de la espuma y composición que se elija. Por eso, en Espuma a Media, según el nivel de exigencia, se podrá seleccionar el tipo de espuma. Esta puede ser convencional, de óptima eficiencia en confort y durabilidad, a un coste asequible e ideal para viajes esporádicos. O bien, HR superior, que ofrece una máxima eficacia en confort, durabilidad, flexibilidad y recuperación para un uso intensivo. Es recomendable para viajes de larga durada.

Dar un plus de confort Según Espuma a Medida, una capa de viscoelástica aportará un plus de confort, consiguiendo un descanso más reparador porque se adaptará perfectamente al cuerpo, eliminando puntos de presión y asegurando así un correcto descanso. Lo ideal es un mínimo de 2-3 cm y, a partir de ahí, cuanto más viscoelástica se pueda poner, de mayor confort será el colchón.

Espuma a Medida, como pioneros e innovadores en todo lo que hacen, ofrecen 2 tipos de espuma viscoelástica: la pura y la pura carbono. Esta última tiene las mismas características que la pura (comodidad, adaptabilidad y confort), pero las partículas de carbono eliminan los malos olores que provienen de la sudoración.

También recomiendan para las personas más calurosas añadir una capa de thermogel, una espuma de 1.5 cm de alta densidad de poro completamente abierto que favorece la transpirabilidad, regula la temperatura y disipa el calor y evita sudoración. Es antiácaros y antibacterias.

Decorar al gusto Tiene una gran variedad de tejidos para las fundas, se puede seleccionar entre más de 200 tejidos, según las preferencias y usos del consumidor: Loneta Hidrofugada (85 tejidos), polipiel náutica (65 tejidos), tapicería (70 tejidos), tejido de automoción (7 tejidos) y tejido de colchón (4 tejidos).

Los colchones plegables para campers de Espuma a Medida ofrecen una buena relación calidad precio y está probado que la calidad, garantía y los servicios que ofrece son inmejorables, teniendo en cuenta el tiempo que el cuerpo pasará sobre ellos.

Del 11 al 21 de marzo Espuma a Medida está en promoción y es posible conseguir los colchones campers o los asientos y respaldos para la furgoneta con un 15% de descuento, con el cupón: CAMPER15.

Espuma a Medida asegura que dormir en un colchón camper no es sinónimo de dormir mal, justo lo contrario, se puede crear el colchón adaptado perfectamente a las necesidades con la configuración de espumas y grosores según las necesidades. Tal como constata la empresa: “No renuncies a un descanso de 10 por dormir en un espacio reducido”.



