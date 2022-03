Cómo y por qué evitar una multa por llevar el carnet de conducir caducado Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:20 h (CET)

Según cálculos de la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor del 10 % de los conductores circula con el carnet caducado, lo cual los expone a una multa por infracción grave de la ley de tráfico. La buena noticia para los conductores es que la sanción no acarrea pérdida de puntos.

De todas maneras, siempre será conveniente estar atento a la fecha de caducidad para poder efectuar a tiempo el proceso de renovación carnet de conducir y evitar la pérdida de dinero. En este sentido, EMedical Sabadell es un centro donde es posible renovar la licencia de forma fácil y rápida

Renovar el carnet de conducir: ¿Cuándo y cómo? Los permisos para conducir motos y turismos tienen una vigencia de 10 años. Cada renovación es válida por el mismo lapso de tiempo, salvo cuando se cumplen los 65 años. En ese caso las prórrogas duran solo 5 años. Esto significa que, si una persona obtiene el permiso de conducir a los 55 años, podrá renovarlo sin problemas a los 65 años. A partir de esa edad, tendrá que hacerlo cada cinco años.

En varias ocasiones la DGT ha evaluado recortar los años de validez para los adultos mayores, ya que la pérdida de facultades, como la vista, se acrecienta con el paso del tiempo.

Todos los conductores pueden revisar la fecha de caducidad en el mismo carnet. La mejor manera de evitar recibir multas por conducir con el permiso vencido es iniciar la renovación con tiempo. De hecho, lo ideal sería hacerlo con tres meses de anterioridad.

La prórroga de la licencia se obtiene solo con un reconocimiento de aptitud psicofísica, ya que no es necesario hacer ningún examen de conducir. De esta forma, la DGT se asegura de que el conductor cuenta con las capacidades requeridas y no padece ni enfermedades ni condicionantes físicos que dificulten el manejo de un vehículo.

Para lograr la renovación del carnet de conducir es necesario acudir a un centro de reconocimiento de conductores autorizado como es el caso de EMedical Sabadell.

En este centro, un médico especialista evaluará las facultades visuales, auditivas y psicológicas del conductor para asegurarse de que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la DGT.

De esta forma, se garantiza que el conductor cumpla con todo lo necesario para manejar un vehículo de forma segura.

Cómo renovar el carnet en EMedical Sabadell Lo primero que hay que hacer para prorrogar la licencia de conducir en EMedical Sabadell es pedir una cita, lo cual es posible por teléfono, WhatsApp o correo electrónico. El día de la renovación, el trámite no tarda más de 15 minutos. Es necesario llevar el carnet a punto de caducar y el DNI o el pasaporte. En el centro se practicará una exploración médica y se hará la fotografía para el nuevo documento.

En el caso de que el permiso haya caducado, es posible obtener una prórroga para poder realizar las pruebas de control de conocimientos y las de comportamientos y actitudes. En EMedical Sabadell es posible llevar adelante el trámite sin importar el tiempo que haya pasado desde la fecha de vencimiento del carnet.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.