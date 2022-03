Un diseño gráfico y maquetación de calidad de la mano de Diseño Gráfico Sevilla Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:01 h (CET)

El diseño gráfico se enfoca en todos los engranajes posibles para que una pieza articule con maestría el texto y la imagen, los cuales a fin de cuentas son los elementos que distinguen a esta disciplina de otras que también pertenecen al campo visual.

El diseño gráfico ha sido fundamental en el desarrollo del sector empresarial, no solo porque apuesta por la articulación de texto e imagen como plataforma para atraer clientes, sino también porque reconoce que apoyarse en el diseño gráfico garantiza la fidelización de posibles compradores al sentirse atraídos sensorialmente por los elementos visuales que maneja.

En el caso del material impreso, los procesos de preprensa pueden ser considerados como uno de esos engranajes que deben trabajarse para garantizar una pieza de diseño gráfico exitosa. La compañía Diseño Gráfico Sevilla brinda a sus clientes una asesoría completa para el desarrollo de sus proyectos gráficos, ofreciendo la maquetación de libros, revistas, catálogos, folletos, carteles y boletines, entre otras piezas para impresión. Todo ello lo hace garantizando transparencia y confianza a cada uno de sus clientes.

Estructuración de piezas gráficas La maquetación puede considerarse como uno de los pasos más importantes para preparar un archivo de impresión. Esta hace referencia a la estructura en la página que deben manejar textos e ilustraciones, y de ella depende que el impreso funcione a la hora de plegarse y encuadernarse. La maquetación permite ubicar las páginas en el papel de acuerdo a las especificaciones de la máquina de impresión y las cualidades de la encuadernación. En el caso que la pieza gráfica no fuera diseñada para imprimirse, la maquetación es la que va a permitir que los flujos de lectura sean los adecuados, incluso si su soporte es completamente digital.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.