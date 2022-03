La importancia de contar con un car advisor personal cuando se cambia de coche Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:36 h (CET)

Un personal shopper se encargade asesorar de manera individual y personalizada a cada cliente, generalmente en la adquisición de artículos de moda. A medida que los compradores se han vuelto más exigentes, esta figura ha ganado en popularidad.

Aunque con el paso de los años estas profesiones que ofrecen atenciones premium y asesoramiento personalizado han ido proliferando y adaptándose también a otros ámbitos como el del fitness, con el perfil del personal trainer o últimamente también al mundo del automóvil con el del car advisor o asesor de coches a la carta.

La popularización de este tipo de servicio exclusivo es especialmente valorado y demandado por aquellos clientes que buscan coches de media y alta gama o con extras muy difíciles de encontrar en España.

Un car advisor personal asesora a sus clientes en la compra del coche que mejor se adapte a su estilo de vida y a su presupuesto, brindando acompañamiento a estos usuarios de forma personalizada, tanto durante la búsqueda de su coche con alma como hasta la entrega de este.

¿Por qué contratar los servicios de un car advisor personal? En M Burgos CARS empresa pionera en ofrecer servicios de car advisoring en España, ofrecen muchas ventajas en la búsqueda de un coche que encaje perfectamente con la personalidad de cada cliente. Estos aportan los conocimientos y la experiencia necesarios para tener confianza y seguridad hasta tomar la mejor decisión. Además, no buscan dentro de un stock concreto o una marca específica, sino que tienen en cuenta toda la oferta disponible en el mercado nacional y sobre todo internacional que es donde mayor variedad y mejores opciones calidad-precio encuentran a la hora de buscar opciones que encajen con las necesidades solicitadas por cada cliente.

Otra de las ventajas que ofrecen estos profesionales es la de ayudar a maximizar el presupuesto, teniendo en cuenta los intereses y las expectativas del cliente. Conociendo las características imprescindibles y opcionales para este, así como el dinero disponible, ofrecen diversas opciones de marcas y modelos a su alcance. Después de llegar a un consenso, se embarcan en la búsqueda de ese coche único en diferentes portales y plataformas online como mobile.de, desde los cuales acceder a ofertas interesantes en todo el mundo.

Con M Burgos CARS no se asumen riesgos innecesarios con los cuales correría el cliente realizando la compra de un coche de segunda mano online y de importación, por su cuenta. Durante estos procesos, se pueden presentar situaciones inesperadas, engaños o accidentes en el traslado de los vehículos. A pesar de que estas pueden no depender de su gestión, el car advisor personal se encarga de reaccionar con rapidez y efectividad en pro del cliente, respondiendo por él ante cualquier incidencia o imprevisto. La seguridad que proporcionan al comprador es, sin duda, el principal valor añadido de estos intermediarios.

Una compañía con alto nivel de confiabilidad: M Burgos CARS Esta empresa tiene su origen en el año 2003, de la mano de Moncho Burgos. Con el pasar de los años se ha consolidado como una de las compañías con mayor número de proveedores de vehículos de segunda mano a nivel internacional, llegando a ofrecer por ello una relación calidad-precio y nivel de satisfacción de clientes, difícil de superar.

Sencillez, efectividad, cercanía y personalización son los pilares del modelo de trabajo de esta empresa. Más de 1.700 coches importados, alrededor de 3.000 coches vendidos y un nivel de clientes satisfechos del 99 % avalan la responsabilidad y compromiso de M Burgos CARS.

En concreto, con un car advisor personal de M Burgos CARS se logra ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Además de contar con un compañero con el cual se tiene comunicación continua durante todo el proceso hasta encontrar un coche de ensueño. No en vano, tras la entrega de cada coche, esta firma da públicamente la bienvenida “a la familia M Burgos CARS” en redes sociales a sus clientes. Y es que durante el tiempo que dura este proceso, a menudo se llegan a establecer vínculos reales entre comprador car advisor, como en cualquier equipo de trabajo bien avenido.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.