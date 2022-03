La importancia de la salud de los trabajadores en las empresas Emprendedores de Hoy

En la actualidad, las empresas se preocupan cada vez más por la salud y bienestar laboral de sus empleados. Los programas que se utilizan para fomentar estos aspectos promueven la integración de los trabajadores a la organización, mantienen un buen clima dentro de la compañía y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. De esta manera, los empleados consiguen una identificación más sólida con la empresa para la que trabajan.

Una de las mejores maneras de implementar un plan de salud y bienestar laboral es a través de la plataforma WellWo, desde donde es posible ofrecer consejos, clases y programas de wellness a los empleados. La empresa trabaja a partir de 6 pilares: salud física, emocional, nutricional, medioambiental, financiera y social.

Salud y bienestar laboral de la mano de WellWo La plataforma WellWo se adapta a la imagen física de cada empresa para ofrecer distintos servicios que contribuyen a la salud y el bienestar laboral de los empleados. Por este medio, los empleados pueden acceder a clases en directo de yoga, pilates, spinning y muchas disciplinas más. Además, cuentan con un archivo de más de 500 vídeos disponibles on demand en el que encuentran consejos para ejercitar y reforzar la salud cardiovascular, tener un peso saludable y combatir el estrés, entre otras variables.

En el área de la salud emocional de WellWo, los integrantes de cada organización cuentan con un programa de mindfulness, meditaciones y audios de relajación. A su vez, en la sección nutricional se encuentran distintos tipos de dietas con diversos objetivos. También hay planes de alimentación para combatir el estrés y otros para fortalecer el cuerpo y opciones para veganos y vegetarianos.

Otra de las conductas positivas que se fomentan a través de WellWo es la conciencia medioambiental. En la plataforma, los empleados reciben información sobre acciones prácticas que sirven para cuidar el planeta. Por ejemplo, se fomenta el reciclado y la reutilización de distintos elementos. Además, las personas que acceden a la plataforma reciben consejos de todas las áreas que no tienen más de un minuto de duración.

¿Cuáles son los beneficios de implementar el uso de WellWo en una organización? Los programas, las clases y los tips que ofrece WellWo apuntan al cuidado del bienestar de los empleados de una empresa y conllevan una serie de beneficios. En primer lugar, permiten mantener en alza la motivación de los trabajadores. Otros de los efectos del impacto positivo de los programas de bienestar son la reducción del ausentismo y una mayor productividad.

Los trabajadores que acceden a la plataforma WellWo logran mejorar su salud y bienestar laboral, lo cual repercute en el rendimiento y la productividad de las empresas. Los empleados saludables y motivados trabajan mejor y permiten un mayor crecimiento de las organizaciones.



