Víctor Gómez ofrece un curso de iniciación al trading gratuito

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:31 h (CET)

Los beneficios que se pueden obtener a través del trading han conseguido despertar el interés de muchas personas alrededor del mundo. No obstante, es necesario formarse adecuadamente para poder operar el mercado de manera rentable y consistente. En caso contrario, la frustración y las pérdidas de dinero serán solo algunas de las consecuencias.

Actualmente, hay muchas ofertas de curso de tradingen la web, pero la mayoría costosos y eso no es una opción para quienes están iniciando y tienen recursos limitados. Por eso, el especialista en trading Víctor Gómez ha creado un curso básico que está ofreciendo de forma totalmente gratis a quienes quieran aprender.

Curso gratuito de iniciación al trading, por Víctor Gómez Actualmente, hay muchas personas que desean poder aprender a hacer trading y comenzar su formación para convertirse en un profesional de las inversiones y las operaciones en bolsa. El camino del trader no es sencillo, pero la correcta formación hará que todo sea mucho más fácil. Víctor Gómez es profesional graduado en ciencias empresariales, con un máster en dirección estratégica y una especialización en empresas familiares, además de asesor financiero.

Cuenta con años de experiencia en la banca y más de 10 en operaciones en bolsa, por lo que es todo un experto en aspectos como lectura de precios y volumen de futuros. Él es quien ha decidido crear un curso de trading gratuito, especialmente diseñado para quienes desean crear una buena base en el trading y adquirir conocimientos que serán de vital importancia para su futuro profesional como trader.

El comienzo de una formación profesional La formación básica de un trader es crucial, y definirá en gran medida cómo será su operativa y su rendimiento en la bolsa en el futuro. Precisamente, el curso gratuito está creado respetando los aspectos más importantes del trading, para que el estudiante aprenda lo que realmente va a necesitar a lo largo de su carrera. A día de hoy, se ha demostrado que, en promedio, el 95 % de los participantes de este curso continúan su formación, la gran mayoría a través de los demás cursos que también ofrece Víctor Gómez.

En estos cursos, se brinda formación teórica, operativa en directo, hemeroteca, formación presencial, tutorías personalizadas y más. Lo mejor es que el estudiante tendrá la libertad de decidir su propio ritmo y fijar sus metas para conseguirlas a través de esta enseñanza.

Ya son más de 5.000 horas de clases impartidas por este profesional en su sala de trading online y, ahora, la oportunidad está abierta para quienes quieran aprovechar su experiencia y sus conocimientos e iniciarse en el extraordinario mundo del trading. Para registrarse en el curso gratuito, solo hay que ingresar al sitio web de Víctor Gómez y rellenar el correspondiente formulario.



