Celebrar una despedida de soltera diferente en Ice Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:15 h (CET)

La organización de una despedida de soltera no es siempre sencilla y encontrar ideas originales para que esa celebración se convierta en un recuerdo inolvidable es muy relevante. Afortunadamente, existe una opción óptima para vivir una despedida de soltera especial en Barcelona.

Se trata de Ice Barcelona, un lugar íntimo con paredes de hielo y decorado con esculturas hechas a mano por artistas de España y de todo el mundo. Es un establecimiento único y diferente, donde las invitadas podrán organizar una despedida de soltera inolvidable.

Despedida de soltera diferente en Barcelona Las despedidas de soltera son una tradición bastante popular en todo el mundo y, por lo general, las mujeres son quienes siempre ponen mayor empeño e interés en organizar una fiesta que sea única e inolvidable para su amiga, prima, hermana, etc. Barcelona es una ciudad con muchas opciones para este tipo de eventos, pero, si realmente se quiere disfrutar de una despedida de soltera exclusiva y distinta, hay que elegir un lugar en el que se viva un ambiente agradable y una experiencia única.

El clima de Barcelona se caracteriza por ser cálido e incluso caluroso, por eso, pensar en un espacio frío frente al mar, donde el protagonista principal sea el hielo, es difícil de imaginar. Sin embargo, este lugar existe y se llama Ice Barcelona, un bar hecho completamente de hielo, con esculturas que decoran el establecimiento y que son totalmente talladas a mano, con asombrosas formas que recrean una variedad de temáticas. Sin duda alguna, un local ideal para celebrar una despedida de soltera única y original.

Todo lo que ofrece Ice Barcelona Un equipo de personas da la bienvenida a los invitados, junto con ropa de abrigo compuesta por guantes y chaqueta, con el fin de hacer su visita lo más confortable posible. Una vez que entran a la sala de hielo, los visitantes reciben de cortesía una bebida, con la cual pueden entrar en ambiente. Además, hay disponible una carta de cócteles exclusivos, elegidos tomando en cuenta las bajas temperaturas del lugar y con una amplia variedad para todos los gustos.

Lo mejor y lo más recomendable para celebrar una despedida de soltera en Ice Barcelona es hacer una reserva vía online, accediendo a la web del local. De esta manera, el coste será menor y será mucho más fácil para el equipo organizar la atención y el servicio para los invitados. Si hay que celebrar una despedida de soltera, esta es sin duda una de las mejores opciones que se pueden elegir en Barcelona.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.