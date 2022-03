Gran variedad de dispositivos para hogares inteligentes y sostenibles gracias a Wiser de Schneider Electric Comunicae

La solución Wiser está especialmente pensada para el mercado residencial, tanto para viviendas unifamiliares o edificios de multi propietarios. Puede ser implementada tanto en nueva construcción como en reformas.

Sensores y cámaras Wiser de Schneider Electric

Sensor de apertura de puertas/ventanas Wiser

El sensor de apertura de puertas/ventanas Wiser de Schneider Electric detecta ventanas y/o puertas abiertas y cerradas e informa del estado al Gateway de Wiser.

Sensor de fugas de agua Wiser

Este sensor detecta la presencia de agua y alerta mediante una alarma y/o una notificación. Cuando el sensor está conectado al Gateway de Wiser y detecta agua en el suelo, envía una alarma sonora e informa del suceso al Gateway de Wiser. El propietario puede recibir una notificación en su teléfono móvil.

Sensor de movimiento Wiser

El sensor de movimiento Wiser de Schneider Electric detecta el movimiento y mide la luminosidad en una habitación e informa del estado al Gateway de Wiser. El sensor reporta lo medido a la aplicación Wiser by SE, donde se pueden programar las luces para que actúen en consecuencia.

Sensor de humedad/temperatura Wiser

El sensor de temperatura y humedad Wiser ayuda a mantener un ambiente confortable en el hogar al detectar cambios en la temperatura y la humedad.

Cámara IP Wiser de Schneider Electric para interior

La cámara IP para interiores de la gama Wiser permite supervisar zonas sensibles de su hogar, y controlarlas mediante los dispositivos Wiser. Se pueden instalar en paredes, techos o sobre una mesa. La cámara IP se conecta y gestiona mediante la aplicación Wiser by SE. La aplicación puede recibir notificaciones en el teléfono móvil cuando se detecta algo y, por lo tanto, permite un control total de lo que está sucediendo sin tener que ver la aplicación todo el tiempo. La cámara dispone de visión nocturna que permite visibilidad de hasta 7 m en total oscuridad con su lente infrarroja.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

