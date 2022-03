AleaSoft: La UE deber llegar a la independencia energética y podría conseguirse gracias a las renovables

Resumen de la entrevista de Andrea de Lucas de Energética a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se trata la situación actual de los mercados de energía europeos, especialmente el español, tras la invasión rusa a Ucrania. Además se analizan las medidas propuestas por la Unión Europea, el panorama internacional respecto a los mercados de petróleo y gas y la dependencia energética de Europa La situación geopolítica actual ha puesto a los mercados energéticos de todo el mundo en una posición complicada, lo que ha obligado a tomar medidas rápidas para intentar paliar la subida de precios y la inestabilidad del petróleo y el gas. Con todo esto, que ha afectado de manera directa a los mercados energéticos europeos, entre ellos el español, desde Energética se ha entrevistado a Antonio Delgado Rigal, doctor en Inteligencia Artificial, y fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting, quien ha dado las claves para entender las circunstancias a las que nos enfrentamos después del inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Sobre cuándo cree que se van a estabilizar los mercados energéticos internacionales y cuáles son las variables que pueden hacer esto posible, el entrevistado responde que la inestabilidad que se ha visto desde 2021 en los mercados de petróleo y gas se debe a que la oferta no está siendo suficiente para cubrir la demanda. Esta tensión entre oferta y demanda se ha agravado de forma significativa tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, al ser Rusia uno de los mayores exportadores de estas materias primas a nivel mundial, y especialmente hacia la Unión Europea. Esta inestabilidad se ha trasladado también a los mercados eléctricos europeos. Los precios continuarán altos mientras continúe la invasión, e incluso podrían subir si se paraliza el suministro de gas desde Rusia a la Unión Europea.

La apuesta de la Unión Europea por los gases y energías renovables es muy importante, pero sus efectos no serán inmediatos porque el desarrollo de estos proyectos puede tardar años. Según las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting, los precios en el mercado eléctrico español continuarán altos en el medio plazo, especialmente durante todo 2022 y los primeros meses de 2023, y se espera que vuelvan a los niveles anteriores al inicio de la pandemia en el año 2025.

En cuanto a si cree que la Unión Europea debe ser independiente del gas ruso, además de las incógnitas de si puede serlo y si lo tendría que haber sido antes de que estallara la guerra, Antonio Delgado Rigal opina que la Unión Europea deber llegar a alcanzar la independencia energética, que es algo que puede conseguir en el largo plazo gracias al desarrollo de las energías renovables, del hidrógeno verde, las baterías, y a la hibridación de varias de estas tecnologías.

A la Unión Europea le ha faltado visión, al centrarse en la descarbonización y el desarrollo de las energías renovables para disminuir la dependencia del gas como tecnología contaminante, obviando un tema más importante, que es la dependencia del gas del exterior. Afortunadamente este enfoque está cambiando ahora a raíz de la invasión a Ucrania.

A España llega mucho gas licuado, desde donde se gasifica y se exporta a otros países. Sobre la opinión de si España es la clave para que Europa se vuelva independiente del gas ruso, si está preparada para ello, y si se cuenta con la infraestructura y las tecnologías necesarias, el fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting responde que España cuenta con el gasoducto que viene directamente de Argelia y con seis plantas de regasificación para recibir y procesar los barcos de gas natural licuado que se reciben en los puertos españoles. Gracias a esto, la dependencia de España del gas ruso es mucho menor que la del conjunto de la Unión Europea. Además, España cuenta con seis interconexiones internacionales, dos de ellas con Francia, que le permitirían suplir una parte del gas de origen ruso que se consume en Europa occidental, pero no el de toda la Unión Europea.

Las decisiones que están tomando países de fuera de Europa, como Estados Unidos o Reino Unido, son de importar una mayor cantidad de petróleo y gas desde otros países, como Venezuela o Irán. Respecto a esto, la entrevistadora pregunta si estas decisiones podrían afectar directamente a España y a dónde puede llevar toda esta situación al país. Antonio Delgado Rigal manifiesta que si se levantaran por completo las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela en 2019, ésta podría llegar a estar entre los quince principales productores de petróleo a nivel mundial. No obstante, no será fácil este aumento por el estado de deterioro de las infraestructuras.

El panorama cambiaría con el aumento de la producción del resto de productores de petróleo, pero la OPEP ya dijo que no es posible reemplazar todo el petróleo exportado por Rusia, y ya estaba tomada la decisión de aumentar la producción a partir de abril. El precio continuará muy tensionado a merced de la evolución de la demanda y la oferta. Si la oferta se reduce por las prohibiciones de importar desde Rusia y la demanda no disminuye, los precios no bajarán. Se debe tener en cuenta que esta situación puede provocar una nueva crisis a nivel mundial con la correspondiente bajada del consumo.

Con todo lo que está ocurriendo, surgen las preguntas de si sería ahora el mejor momento para cambiar el mercado marginalista de fijación de precios de la electricidad en Europa y si habría que haberlo hecho antes. A esto, Antonio Delgado Rigal responde que la Comisión Europea ha propuesto en el plan REPowerEU que se puedan establecer medidas para limitar temporalmente los precios en el mercado de electricidad y considerar si existe otro mecanismo de fijación de precios más adecuado para estos momentos de crisis energética. Sin embargo, desde AleaSoft Energy Forecasting siempre se ha manifestado que el sistema marginalista es el más eficiente y lleva funcionando satisfactoriamente desde hace muchos años, superando todo tipo de crisis y de cambios en los mix de generación. El entrevistado cree que, en vez de cambiar las reglas del mercado, que repercutiría en una percepción de inseguridad regulatoria de cara a los inversores, lo que tiene más sentido es atacar la raíz del problema y cuestionarse si, por ejemplo, la generación de electricidad con gas natural debe pagar derechos de emisión de CO2, que es una carga que se ha autoimpuesto en la Unión Europea, en una situación crítica como la actual. Ya se ha propuesto en varios foros que lo que tendría sentido en esta situación es una moratoria de los derechos de CO2 para la generación con gas de ciclos combinados y cogeneración.

En cuanto a la actualidad energética, pero en otro ámbito, la entrevistadora pregunta la opinión del fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting respecto a la decisión de Bruselas de catalogar a la energía nuclear y al gas como “energías verdes” en su taxonomía climática. A esto, Antonio Delgado Rigal manifiesta que es difícil estimar cuál va a ser su impacto en el medio y largo plazo. Todo parece indicar que podría suponer una desviación de parte de las inversiones en energías renovables hacia proyectos de gas y de energía nuclear, haciendo más complicada la consecución de los objetivos de capacidad renovable y de reducción de las emisiones a largo plazo.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-energetica-antonio-delgado-rigal-marzo/