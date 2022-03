Las franquicias de Realtyplus llegan a Canarias Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:59 h (CET)

Hay muchas razones por las que una persona teme iniciar un nuevo negocio, como por ejemplo qué ofrecer al mercado, conocer las necesidades de sus clientes, perder dinero invertido si el proyecto no convence, etc. Realtyplus ofrece a los emprendedores y pequeños empresarios de España un modelo de franquicia basado en su agencia inmobiliaria con más de 100.000 inmuebles disponibles.

Actualmente, están realizando su nueva expansión en Canarias con el objetivo de ampliar su cartera de clientes y ayudar a más emprendedores a iniciar un negocio inmobiliario altamente rentable.

Operar en el sector inmobiliario bajo modalidad de franquicia en Canarias La nueva expansión de Realtyplus en la comunidad de Canarias abre una ventana de oportunidades para los emprendedores de esta comunidad autónoma que desean iniciarse en el mercado inmobiliario o bien dar un salto cualitativo importante en la agencia inmobiliaria para aquellos que ya se encuentran operando en el sector inmobiliario y buscan ampliar sus negocios a Canarias. La ventaja radica en la metodología de trabajo colaborativo, en las herramientas tecnológicas y en el sistema de marketing y servicios que se les puede ofrecer tanto a clientes locales como a clientes internacionales, ya que esta comunidad española atrae a muchos compradores o turistas que buscan una propiedad para asentarse y disfrutar de las suaves temperaturas y paisajes naturales.

Por otra parte, el modelo de negocio de franquicias de Realtyplus promete a sus franquiciados una gran rentabilidad en poco tiempo. La razón de ello es que Realtyplus cuenta con un amplio catálogo de inmuebles y precios económicos que destacan entre la competencia. Además, desarrollan estrategias de marketing innovadoras que durante años les han permitido captar rápidamente la atención de numerosos clientes interesados en la compra, venta, alquiler o inversión en propiedades inmobiliarias.

Formación inmobiliaria profesional para franquiciados en Canarias Un motivo por el que vale la pena que los emprendedores de Canarias abran una agencia inmobiliaria con Realtyplus es que ofrecen a sus franquiciados un asesoramiento personalizado. Esto significa que trabajan cara a cara con sus colaboradores y les brindan la atención que necesitan para dispersar sus dudas, aclarar inquietudes e iniciar su nuevo negocio con seguridad. A su vez, esta compañía ofrece formación continua, es decir, los franquiciados siempre podrán aprender nuevas técnicas y modelos de negocio que les permitan alcanzar los mejores resultados. El nunca dejar de aprender es importante en el mundo actual, ya que cada día surgen nuevos avances tecnológicos y técnicas de venta que es necesario conocer para no quedar por detrás de la competencia. Por supuesto, Realtyplus es una compañía que ofrece a los emprendedores de Canarias un modelo de negocio colaborativo donde cada departamento les ofrecerá su apoyo en todo momento.

Realtyplus ofrece a los emprendedores la oportunidad de abrir una franquicia inmobiliaria en Canarias bajo el apoyo constante de su departamento de marketing, comercial y tecnológico.Al mismo tiempo, esta empresa brinda a sus franquiciados una comunicación constante con sus expertos en comercio, finanzas, soporte al cliente y una formación de aprendizaje continuo.



