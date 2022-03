Quantum Machine Learning de White Box Emprendedores de Hoy

Para llevar a cualquier empresa a la era digital, la automatización de datos es un aspecto imprescindible. Actualmente, son pocas las compañías que no gestionan en absoluto un análisis de este tipo. No obstante, de aquellas que sí lo hacen, son muy pocas las que aprovechan totalmente el potencial de esta herramienta.

Los modelos computarizados de datos permiten no solo comprender la situación actual y predecir ciertos aspectos a futuro para la empresa, sino que, a día de hoy, brindan herramientas para elaborar un plan de acción que permita modificar ese futuro.

Para aquellas empresas que, pese a tener las herramientas, carecen del conocimiento para explotar este potencial, la mejor solución la brinda White Box, un equipo de profesionales especializado en el manejo de todo tipo de herramientas en Data Science e inteligencia artificial.

¿Qué es el Quantum Machine Learning y cómo ayuda a las empresas a cambiar el futuro? Quantum Machine Learning es un concepto que combina elementos de informática y física cuántica para potenciar al máximo varios procedimientos de Data Science. Los avances en esta tecnología permiten amplificar la precisión de las observaciones obtenidas de grandes conjuntos de datos observables, conocidos como Big Data, por medio de técnicas como la inferencia causal, la cual permite establecer los posibles puntos de acción más efectivos a futuro a partir de estos datos.

Esta precisión permite establecer pautas de acción con alta probabilidad de éxito. Sin embargo, su desarrollo requiere del conocimiento de expertos en estas herramientas, ya que no tienen mayor potencial si no se sabe aplicarlas. Es ahí donde White Box ofrece un equipo experimentado en el manejo de esta tecnología, la cual aplican para desarrollar iniciativas como campañas de marketing personalizadas o modelos para la optimización de procesos productivos, entre varias otras iniciativas basadas en un modelo de análisis altamente fidedigno, que garantiza el éxito de su implementación.

El respaldo de una empresa altamente especializada White Box es una empresa conformada por profesionales técnicos altamente especializados en diversas áreas de la informática, relacionadas con el análisis de datos a través de inteligencia artificial. Es por ello que no trabajan en la elaboración de commodities ni elaboran proyectos de venta al por mayor, sino que ofrecen soluciones especializadas para sistemas altamente complejos, con las que abordan problemas que otras empresas no son capaces de arreglar.

Sus servicios, además del perfil altamente especializado, se maneja bajo un enfoque de calidad, simplicidad y transparencia en cada uno de sus trabajos. Este profesionalismo y la alta efectividad de sus resultados los ha llevado a trabajar con clientes de toda gama, desde pymes hasta grandes empresas como Iberdrola o Vodafone, entre otros. Todo esto hace de White Box, más que un servicio, un socio estratégico, cuya asistencia brinda a cualquier empresa las herramientas para labrarse el mejor futuro posible con sus decisiones.



