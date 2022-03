Belén Montero continúa cosechando éxitos con la venta de su primera novela, titulada Cloacas de lujo (Caso Ciru) Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:00 h (CET)

Durante muchos años, en todo el mundo, se ha estado especulando acerca del funcionamiento de las estructuras criminales que operan dentro de la deep web. Después de todo, no es un secreto que dentro de esta oscura plataforma, a menudo, tienen lugar varias transacciones ilícitas relacionadas con delitos como trata de blancas, violaciones, secuestros, asesinatos y más.

Con el objetivo de invitar a los amantes de la novela negra española a conocer más sobre este intenso y fatídico mundo, recientemente, la escritora Belén Montero ha lanzado al mercado su primera novela titulada Cloacas de lujo (Caso Ciru), la cual persigue a una intrépida protagonista que se verá envuelta en una feroz persecución por desenmascarar al artífice de una de las redes de tráfico de órganos más peligrosas de España.

¿Qué trama encierra la obra Cloacas de lujo? Desde su publicación en el año 2020, son muchos los lectores alrededor del mundo que se han maravillado con la obra escrita por Montero. Después de todo, en su debut, esta prometedora novelista logró reunir magistralmente elementos como erotismo, intriga, suspense, amor y acción con altas dosis de adrenalina para seguir la emocionante historia del Caso Ciru.

Cuando la recién graduada en ingeniera informática, Paula, comienza a sospechar acerca de las actividades delictivas que lleva a cabo su jefe, se vincula en conjunto con dos agentes policiales junto a quienes comenzará una vertiginosa y difícil investigación para descubrir todo el misterio que se esconde tras el Caso Ciru, una organización criminal capaz de llevar a cabo el tráfico y trasplante de órganos ilegal, sin dejar ni una huella.

En medio de un contexto donde no todo es lo que parece, Paula se verá involucrada en una red de engaños, asesinatos y desapariciones,donde será testigo de cómo el dinero tiene el poder de pagar el valor de una vida humana. Todo en compañía de su fiel compañero Gutiérrez.

Novelista del género negro en ascenso, empresaria y escritora Destacada como una excelente trabajadora y madre, pero sobre todo mujer, desde el lanzamiento de Cloacas de lujo (Caso Ciru), Belén Montero ha sido testigo del revuelo causado en España y el resto del mundo gracias a su emocionante historia. La misma supone la primera historia publicada por la andaluza afincada en Andorra, la cual ha logrado maravillar a un público bastante exigente gracias a su maravillosa e interesante trama que, aunque es totalmente ficción, bien podría estar basada en hechos reales.

Apasionada por la lectura desde muy pequeña, la historia de una red de tráfico de órganos comenzó a rondar por la cabeza de Belén desde hace más de 11 años. Cloacas de lujo (Caso Ciru), en particular, comenzó como una historia, que le apasionaba escribir a nivel personal, como otras tantas que se quedaron a medias sin intenciones de publicarla. No obstante, al seguir desarrollando la trama, Montero animada por amistades, entendió el gran potencial que tenía su obra, decidió publicarla y presentarla al mundo.

Con todo el éxito de su primer libro a sus espaldas, parece que Belén Montero nació para escribir novelas negras. Por esta razón, actualmente, se encuentra preparando su segundo libro, el cual formará parte de una heptalogía repleta de suspense y mucha acción. No obstante, el lector podrá disfrutarlas en el orden que desee, ya que las mismas serán autoconcluyentes.



