Oral Surgery Tube, la mayor plataforma de habla hispana y la única que emite cirugías en directo

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:56 h (CET)

PgO UCAM apuesta por el futuro de la odontología a través de Oral Surgery Tube. Es, actualmente, la única plataforma que emite cirugías en vivo y el mayor canal de habla hispana en hacerlo.

Semanalmente, pueden verse operaciones en riguroso directo, ofrecidas con tecnología puntera y donde los usuarios tienen la opción de interactuar a través de un chat en el que plantear dudas y consultas. Desde su puesta en marcha, son casi 1.700 las cirugías emitidas en vivo desde Oral Surgery Tube.

Las emisiones se realizan a través de cuatro cámaras que permiten a los espectadores no perderse ningún detalle de las intervenciones. Ubicadas en lugares estratégicos del quirófano, hacen posible una visión global de las operaciones, observando tanto el trabajo del personal de enfermería y auxiliares como el enfoque desde la óptica del propio doctor. En este caso, se utiliza una cámara microscópica que convierte a Oral Surgery Tube en la plataforma líder en esta área, puesto que posibilita a los usuarios del canal visualizar las intervenciones con una calidad y una nitidez que son imposibles conseguir de otro modo, ya que les permite tener la misma imagen que ve el profesional que la está realizando in situ.

Además, Oral Surgery Tube dispone de una videoteca con más de 1.500 publicaciones sobre implantología y cirugía oral, de alta calidad e interés, disponible las 24 horas del día y que compone una gran aula de formación virtual. Cada semana, se actualiza el contenido de Oral Surgery Tube, incorporando las emisiones en directo y vídeos de expertos internacionales que aportan contenido de valor a la plataforma. Para poder acceder al contenido premium, es necesario suscribirse al canal.

Más de 15.000 doctores compartiendo casos y conocimientos El proyecto de Oral Surgery Tube nace con el objetivo de convertirse en una nueva forma de aprendizaje para el odontólogo, ya que tendrá acceso a una gran cantidad de material formativo, a través de las grabaciones del canal. Además, quiere ser un medio de intercambio entre profesionales de la odontología de todo el mundo, que quieran divulgar y compartir sus experiencias con sus compañeros, logrando la difusión de los avances que se constaten y resulten beneficiosos para los pacientes.

Es una plataforma en la que poner en común todo aquello que resulte interesante para los profesionales del sector y donde encontrar soporte para resolver casos en los que no se encuentra ninguna solución. Oral Surgery Tube pretende revolucionar la manera en la que aprender la odontología.

Casos en continuo seguimiento Otra de las apuestas diferenciadoras de Oral Surgery Tube es el seguimiento de casos, desde su diagnóstico, la posterior planificación del tratamiento adecuado para el paciente, finalización del proceso y seguimiento del mismo. Actualmente, se pueden encontrar más de 500 casos activos en la plataforma. De todos los casos tratados, se realizará un posterior control, durante un tiempo determinado, que ayudará a comprobar que la ejecución de la práctica dental llevada a cabo ha cumplido el objetivo para el que se realizó.

Cada uno de los casos pueden incluir, además de las fotografías y comentarios, vídeos y descarga de documentos adjuntos. Con toda esta información, los usuarios de Oral Surgery Tube gozarán de una gran cantidad de datos para pormenorizar cada uno de los aspectos clínicos tenidos en cuenta en la consecución de resultados.



