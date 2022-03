El Yoga Mola recalca la importancia de contar con el material adecuado en la práctica de yoga Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:45 h (CET)

El yoga, como doctrina filosófica y disciplina tradicional, se ha erigido como la herramienta predilecta por muchos para aliviar el estrés y lograr plenitud en medio de su cotidianidad. La espiritualidad y la reflexión son componentes integrales que cada vez se posicionan como fidedignas opciones para mejorar la calidad de vida de las personas.

La importancia de contar con el material de yoga idóneo y los accesorios de yoga precisos es recomendable para efectuar una práctica más efectiva y alineada al objetivo de la misma. Esta tradición milenaria que busca armonizar y llevar a una sincronía a quienes la ejecutan ha mostrado con gran valía tener resultados comprobables y perceptibles.

¿Por qué es importante contar con el material adecuado en la práctica de yoga? Yoga significa “unión del cuerpo, la mente y el alma”. En ese sentido, para llevar a cabo la liberación se prioriza utilizar materiales provechosos para la realización de esta meditación. Estos elementos son esterillas, ruedas, bloques, zafus y cinturones. También se recomienda usar accesorios adicionales y necesarios como calcetines antideslizantes, toallas y lota nasal para hacer un lavado en la nariz. Unido a lo anterior, los aceites naturales se han consolidado como utensilios convenientes dadas sus dotes terapéuticas, relajantes y de limpieza. El portaesterillas es otro elemento acertado, ya que viene en formato de bolsa, bolso, mochila e incluso cinta para sostener la esterilla.

Es apropiado ahondar en cada material para entender su validez y connotación. En ese sentido, la esterilla sirve como colchón y es vital para realizar la práctica. Las ruedas, por su parte, son aros que tienen como función facilitar diversas posturas en las que el cuerpo necesita un soporte, mientras que los bloques están hechos para dar equilibrio y propiciar diversas posturas con comodidad. El zafu es un cojín oportuno para la meditación dado su composición apacible y leve, entre tanto, los cinturones ayudan a mantener y profundizar diversas posturas. Igualmente, se aconseja utilizar ropa idónea para la práctica, de manera que no sea desencadenante de problemas en las posiciones y posturas.

El yoga mejora la calidad de vida El yoga es una disciplina que concibe al cuerpo como un templo que debe estar en equilibrio con la mente. Por tal motivo, es esencial que los materiales usados para su puesta en marcha sean higiénicos, bien cuidados, limpios y con una funcionalidad clara para que sirvan como coadyuvantes a la realización de movimientos y la práctica en general.

El material debe propulsar el estado de perfección espiritual y no evadir la concentración ni virar el enfoque. La tienda virtual El Yoga Mola ofrece un amplio catálogo de productos enfocados en esta disciplina permitiendo que la rutina sea armoniosa, completa y efectiva.

De esta forma, se percibe y entiende la importancia de contar con el material adecuado en la práctica de yoga, una tradición que nunca pasa de moda y sigue mostrando grandes resultados entre sus practicantes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.