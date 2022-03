Regresa a Madrid la conocida Hacker Night en el contexto de la RootedCON Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 13:41 h (CET) En el contexto de la RootedCON 2022, este viernes 11 de marzo, regresa a Madrid la HackerNight, el evento nocturno donde los hackers inscritos se dedicarán a buscar bugs y vulnerabilidades en dos empresas colaboradoras, CaixaBank y LeBonCoin, utilizando para ello la plataforma de la empresa Yogosha. Habrá en juego 300.000€ y el mejor bug recibirá un premio de 3000€ Durante estos 10, 11 y 12 de marzo, se está celebrando en Madrid RootedCON, el mayor evento de ciberseguridad de España, que ha regresado a Kinépolis en su XII edición reuniendo a más de 3.000 personas interesadas en el mundo hacking.

En este contexto, en la segunda jornada del evento, la noche del 11 de marzo, tendrá lugar la también conocida HackerNight. Un encuentro nocturno donde algunos de los mejores hackers a nivel nacional e internacional competirán para encontrar bugs y vulnerabilidades en plataformas y programas completamente privados. En este caso, de las dos empresas colaboradoras: CaixaBank y LeBonCoin. Todo ello, utilizando la plataforma de la empresa Yogosha.

El mejor bug recibirá un premio de 3.000€, aunque en juego hay en total más de 300.000€. Las reglas del concurso serán presentadas durante el evento y habrá un comité evaluador que tomará la decisión de cuál es el mejor, no solo basándose en el número de vulnerabilidades, sino de la calidad de estas.

RootedCON, el evento de los profesionales de la ciberseguridad

A lo largo de las tres jornadas que dura el evento, más de 30 ponentes, se han dado cita para tratar numerosos temas de actualidad, como la amenaza de los cibercriminales y la defensa frente a los mismos, llevar a cabo demostraciones prácticas de vulnerabilidades de seguridad y gestionar incidentes reales.

Todo ello, con una perspectiva integradora, que reúne tanto a expertos y responsables de ciberseguridad en empresas como a representantes de instituciones públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo poco común en este tipo de eventos.

La celebración de esta nueva edición de RootedCON no hubiera sido posible sin la colaboración de: SIA, Microsoft, Tarlogic y CrowdStrike como patrocinadores diamante; y Airbus, Capgemini, Dev&Del, DXC, NTT Data, Palo Alto, S21Sec, Telefónica Tech, Delinea, YesWeHack y Yogosha, como patrocinadores oro.

Sobre RootedCON

Rooted es la principal comunidad española de profesionales que trabaja para preservar la ciberseguridad de las personas, las empresas, las instituciones y todo tipo de organizaciones.

Gabinete de prensa

www.nboca.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.