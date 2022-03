Wiser de Schneider Electric: Hogares inteligentes y sostenibles Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:57 h (CET) Wiser es una solución completa de Schneider Electric para el hogar conectado, que proporciona confort, seguridad y eficiencia al hogar. Permite controlar varios elementos de la vivienda, ya sea remotamente mediante la app Wiser by SE, localmente con mecanismos conectados, o bien mediante asistentes de voz vía Amazon Alexa, Google Assistant y Atajos de Siri La solución Wiser está especialmente pensada para el mercado residencial, tanto para viviendas unifamiliares o edificios de multi propietarios. Puede ser implementada tanto en nueva construcción como en reformas.

Con Wiser, Schneider Electric pone el hogar conectado al alcance de cualquier presupuesto, ya que proporciona funcionalidades inteligentes sin tener que hacer importantes inversiones: la comunicación inalámbrica de Wiser elimina la necesidad de cableados complejos, permitiendo una instalación fácil y efectiva.

Características

Wiser, galardonado con el premio de diseño Reddot, Controla diferentes funcionalidades del hogar: Iluminación inteligente; Persianas Inteligentes; Sensores; Cámara IP; Dispositivos de control de entretenimiento: TV, Splits de aire acondicionado y sistemas de sonido HiFi

Se comunica por los estándares más populares del mercado como Zigbee, Ethernet o Wifi, cumple con los estándares internacionales, incluido el CE/IEC y la directiva medioambientales RoHS. Además, es compatible con soluciones de control por voz: Amazon Alexa, Google Assistant y Atajos de Siri.

Una de las funcionalidades más avanzadas de Wiser de Schneider Electric son los “Momentos”, que permiten crear un estado predeterminado de varios elementos inteligentes según la preferencia del usuario: Ejemplo Momento “En casa”, “Ausente”, “Cine” etc. Otras funcionalidades son:

Automatizaciones: permite a los usuarios predefinir condiciones que conlleven a unas acciones en su hogar, por ejemplo: si el sensor detecta movimiento en un pasillo que se enciendan las luces.

Notificaciones: Las notificaciones son usadas cuando un evento critico ha sido detectado y necesita una acción de inmediato. El usuario también recibirá esta notificación cuando se realicen cambios importantes en los ajustes de la app. Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.