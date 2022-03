#HugsForPeace: el abrazo que recorrerá el mundo el 12 de marzo Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 13:01 h (CET) La paz es para todos. Una iniciativa generada por dos barceloneses y un porteño tendrá repercusión internacional Tras 16 días de la invasión rusa en el territorio de Ucrania y pensando en cómo ayudar al pueblo ucraniano, un grupo de amigos han dado forma a una iniciativa solidaria, los abrazos por la paz. Noelia Oliver y Enrique Carrión, con la colaboración de Acción por el Rescate de los Desfavorecidos (ARD) y Christian Oliva-Vélez, ponen en marcha este sábado una cadena de abrazos que recorrerá el planeta bajo el hashtag #HugsForPeace.

La cita es el próximo sábado 12 de marzo y la hora variará según cada punto geográfico. Países como Francia, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y España, entre otros, se han sumado a la causa. Hombres y mujeres buscarán el abrazo mágico. “Todos somos Ucrania y si hacemos global nuestro corazón podremos tocar el de Vladimir Putin” asegura Enrique Carrión. Esta demostración de afecto o saludo -un abrazo- no es habitual en la cultura rusa, pero para Noelia Oliver “es evidente que Putin necesita recibir un abrazo fuerte y nuestro objetivo es que lo sienta”.

Noelia, Enrique, ARD y Christian, los impulsores de esta iniciativa, son conscientes de que van a necesitar la colaboración de todo el mundo. Para Christian Oliva-Vélez “llegar hasta Putin no es fácil, pero nada es imposible. Con #hugsforpeace deseamos mostrar el corazón de las buenas personas de nuestro mundo”. La organización ha realizado una llamada a la sociedad para que se utilice en redes sociales el hashtag #HugsForPeace. Enrique Carrión afirma que “la vía de comunicación no verbal es una alternativa a la diplomacia que aún hoy, 16 días después del inicio del conflicto, sigue sin funcionar”. “Mientras tanto -prosigue Carrión- parte del mundo dará un abrazo y la otra lo recibirá. En definitiva, todos estamos en esto juntos”.

Los infiernos de Ucrania, Afganistán, Pakistán, Etiopía, Eritrea, Sudán, Siria, Irak, Israel, Palestina, Marruecos y República Árabe Saharaui Democrática deben finalizar. “Todas las personas tienen el derecho natural de vivir en paz. No es un sueño. Deseamos la paz” afirma Noelia. En 16 días de guerra ya se han podido ver en todos los medios de comunicación de masas demasiados abrazos de dolor y de tristeza, de despedidas, condolencias y de consuelo. Muchos más de los que el mundo puede llegar a soportar.

12/03/2022 CONVOCATORIA. Barcelona: Arc de Triomf, 18:00hs/ Zaragoza: Parque Grande Zaragoza, 12:00hs/ Viana: Plaza de los Fueros, 13:30hs/ Madrid: Parque del Retiro (frente al Palacio de Cristal), 18:00hs/ Tours: Place Châteauneuf 12:00hs/ Orléans: Place de Jean d’Arc, 18:00hs/ Aarhus: Skovbrynet 5, 8000 Aarhus (Tivoli Friheden), 16:00hs/ Londres: Primrose Hill, 17:00hs/ Buenos Aires: Plaza Francias, 12:30hs/ La Plata: Plaza Moreno, 12:30hs/ CDMX: Parque Gandhi, 10:00h/ New South West: Bondi Beach/ Tokyo: a confirmar/ Miami: a confirmar/ Los Angeles: a confirmar/ Montreal: a confirmar/ Oporto: a confirmar/ Santiago de Chile: a confirmar

