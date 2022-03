Cómo entrenar y alimentase después de haber pasado el COVID-19 Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:05 h (CET)

El virus del COVID-19 sorprendió al sector de la salud y a la población en general. El desconocimiento de esta enfermedad, para la cual el sistema inmunológico no estaba preparado, originó muchas dudas sobre cómo debía ser tratado, qué alimentación seguir o cómo afrontar la reanudación de las actividades físicas una vez superado el virus.

Debido a los síntomas de fatiga, cansancio e inflamación que pueden permanecer durante semanas e incluso meses después de la recuperación, expertos recomiendan volver a hacer ejercicios de forma gradual y paciente. Asimismo, las rutinas deportivas deben contar con el acompañamiento de un entrenador personal que brinde asesoramiento deportivo y nutritivo acorde a cada caso en particular.

En este contexto, PmteamWomanFit cuenta con el conocimiento y la experiencia para ayudar a las personas a reincorporarse a las actividades físicas, con un entrenamiento progresivo y una alimentación saludable.

Ejercicio progresivo después del COVID-19 A pesar del desconcierto, representantes del gremio médico coinciden en que, como cualquier virus que afecta al sistema inmune, es necesario consumir una alimentación variada en alimentos que ayude a aportar todos los nutrientes que el cuerpo necesita para recuperarse de la enfermedad. En este sentido, entre los alimentos, se deben incluir proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas, así como también abundante fruta, verduras y legumbres.

Por otro lado, retomar los entrenamientos debe ser de forma muy progresiva, después de que un experto en salud haga los estudios pertinentes y conceda el alta para entrenar. Por la falta de energía y el cansancio que presentan algunos pacientes, sumado al posible debilitamiento del sistema respiratorio, lo mejor es realizar los ejercicios paulatinamente en función de lo que el cuerpo de cada persona resista.

En la medida que mejore, se aumentará gradualmente la intensidad hasta la recuperación total, lo cual puede llevar tiempo. Los especialistas señalan que si el paciente siente debilidad, debe intentar minimizar la pérdida de peso, aumentar la energía y recuperar la fuerza muscular.

La popularidad de los entrenamientos en modalidad online Con la imposición de la cuarentena en el mundo, debido al riesgo de contagiarse con el virus, una alternativa para evitar perder los entrenamientos diarios fue optar por solicitar guías online a entrenadores personales. Como resultado, esta modalidad se impuso en el mundo entero y hoy sigue utilizándose en gran medida, mientras el COVID-19 continúa sin ser completamente erradicado y se mantienen las medidas de seguridad sanitaria.

Las personas que deseen volver a su vida normal después de pasar el COVID-19 y ponerse en forma pueden contactar con PmteamWomanFit o informarse sobre sus servicios en su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.