Doble titulación en Blockchain Management y Engineering, de las más demandadas en 2022

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:56 h (CET)

En los últimos años, la tecnología ha evolucionado de forma progresiva.

Con la idea de eliminar intermediarios y tener un poder sobre la información más justa y equitativa, el blockchain ha provocado la creación de una nueva categoría de estudios, que es una de las ramas de estudios más demandadas para este 2022.

El centro de formación Blockchain School for Management es un gran referente en este ámbito de estudio y actualmente, ofrece un programa de doble máster en blockchain engineering y management para ofrecer a las personas interesadas un mayor acceso a este tipo de formaciones.

La importancia de la formación en tecnología blockchain En los últimos años, la gran mayoría de países ha adoptado la tecnología blockchain para sus transacciones digitales. Esto ha resultado en que, actualmente, se desarrollen muchos proyectos basados en ella, por lo que cada vez son más las personas que requieren una educación acorde a los constantes avances de las tecnologías digitales.

El centro educativo Blockchain School for Management es reconocido mundialmente por sus programas de formación integral y la calidad de información que imparten en tecnologías líderes en el mercado. Específicamente, el posgrado en blockchain management se enfoca en profundizar en las definiciones básicas y el funcionamiento de esta tecnología, así como en los conocimientos necesarios para diseñar, planificar y liderar proyectos que apliquen blockchain.

Dirigido a las compañías con interés en la innovación tecnológica, concretamente a sus managers de proyectos, consultores, ingenieros, analistas funcionales y técnicos, así como para desarrolladores, este posgrado es el primer paso para adentrarse en esta tecnología.

Para seguir impulsando el avance, el centro de desarrollo educativo ofrece la doble titulación incorporando el posgrado en blockchain engineering, que si bien no requiere titulaciones previas, sí es necesario que el estudiante tenga conocimientos de programación en JavaScript y HTML, para poder captar todos los conocimientos y así lograr el liderazgo en este mercado que está en pleno crecimiento.

Planes formativos adaptados a las necesidades de los alumnos Siendo la tecnología blockchain uno de los estudios más demandados este 2022, Blockchain School for Management cuenta con planes de aprendizaje que se adaptan a las necesidades de sus estudiantes.

Ambas titulaciones se pueden realizar en live streaming para interactuar en vivo con el profesor y así resolver todas sus dudas, así como en modalidad online, ya que las clases se quedan grabadas en la plataforma para que el alumno pueda verlas nuevamente. De modo similar, pueden participar periódicamente en tutorías por videoconferencia y realizar preguntas vía e-mail, llamada o videollamada, que serán respondidas al instante.

Con la idea de facilitar los recursos necesarios para capacitar a los futuros líderes en el sector, al participar en las clases, los estudiantes tienen una suscripción de por vida a las actualizaciones que haga el sector, las cuales se reflejan en la página web, donde además de ello, despliegan toda la información para las personas interesadas en incorporarse al mundo de la economía digital.



