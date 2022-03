Las ventajas de las pymes en los espacios de coworking, según La Guarida Creativa Emprendedores de Hoy

Desde antes de la pandemia, el concepto del trabajo desde espacios de coworkingya se había difundido bastante en el mundo de los negocios.

Para muchos, se había convertido en la nueva forma de trabajar; una oficina del siglo XXI en la que convergían todo tipo de talentos.

La idea de contar con las comodidades y servicios de una oficina moderna con la libertad del trabajo remoto han ganado muchos adeptos entre profesionales. La receptividad proviene de trabajadores jóvenes, emprendedores, autónomos, pequeñas y medianas empresas que usan una sede física, sin la preocupación de servicios públicos o mantenimiento.

Según La Guarida Creativa, el coworking es la solución para el teletrabajo.

¿Cuáles son las ventajas de coworking para las pymes? Para las pequeñas y medianas empresas el trabajo bajo el modelo coworking ha resultado beneficioso por varias razones. Una de las principales es la de la colaboración. Todos los expertos en modelos laborales coinciden en que los espacios de trabajo comunitario o cooperativo generan lazos de colaboración. Los usuarios del espacio desarrollan un espíritu de comunidad.

Los coworkers tienen la oportunidad de desarrollar contactos que ayuden a enriquecer su propio trabajo gracias a la adquisición de nuevos conocimientos de gran utilidad. También se pueden conocer, cultivar y ganar nuevos clientes asimilando los de otros usuarios de ese espacio comunitario.

En España, La Guarida Creativa se ha convertido en la marca experta en la creación, acondicionamiento y provisión de espacios de coworking en el país. Actualmente representa una de las redes más grandes de coworkers de Madrid, en la que cientos de empresas han podido domiciliar una dirección física. Tienen espacios en Madrid Centro, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles.

Opciones adaptadas a todas las necesidades La Guarida Creativa maneja espacios muy económicos con una tarifa fija mensual. Esto representa otra ventaja de los espacios de coworking, sobre todo para los nuevos negocios que requieren cuidar al máximo toda su estructura de costes. En el caso de esta empresa, los ambientes se gestionan bajo tres modalidades: fijos, flexibles y despachos.

En cada uno de estos modelos de negocio existen características y ventajas que son aprovechables por todo tipo de coworker, dependiendo de sus necesidades. Por una tarifa fija que no varía, los usuarios tienen acceso a servicios como Internet inalámbrico, Ethernet, recepción de correo y paquetería. También podrán contar con salas de reuniones y espacios comunes.

No obstante, las ventajas de las pymes en los espacios de coworking no terminan aquí. En el caso de La Guarida Creativa, al compartir sus espacios, los usuarios tienen acceso a programas de formación y otras actividades. Todas enfocadas a fortalecer los modelos de gestión y la comunicación entre los miembros. Esto abre muchas posibilidades de conseguir nuevos negocios y crecer rápidamente.



