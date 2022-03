Pablo Gil, estratega de Mercados de XTB, analiza los riesgos de estanflación en el ‘Madrid Master Trading’ Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:09 h (CET) La quinta edición del evento se celebrará el sábado 12 de marzo Pablo Gil, estratega de Mercados de XTB, participará como ponente en la quinta edición del Madrid Master Trading, la iniciativa formativa que nació con el objetivo de acercar a inversores y traders particulares las estrategias, herramientas, enfoques e ideas que manejan los profesionales del sector.

Durante su intervención, Pablo Gil departirá sobre los "riesgos de estanflación". La economía global se enfrenta a una potencial desaceleración económica mucho mayor de la que se pronosticaba hace unos meses, incluso con el riesgo de acabar en una nueva recesión económica, y simultáneamente, a niveles de inflación que no se veían desde la década de los 80s. Ante esta situación los bancos centrales se encuentran en la peor de las situaciones posibles, porque si luchan contra la inflación acelerarán el deterioro económico, pero si no lo hacen alimentarán las presiones inflacionistas. Todo esto ocurre, además, en un mundo con un nivel de deuda agregada sin precedentes y un nivel de tipos de interés en mínimos históricos. Desde que comenzó la guerra comercial entre EE. UU. y China, junto a los efectos de la pandemia y ahora con la guerra iniciada por Rusia, se aprecia un movimiento que revierte más y más la etapa de globalización que vivimos durante las últimas tres décadas y eso puede afectar a los niveles de inflación a medio y largo plazo, según el estratega de mercados del broker.

El evento, en el que participarán una docena de expertos del sector, se celebrará de forma online el próximo 12 de marzo en horario de 10:00 a 19:00 horas y se podrá acceder mediante inscripción gratuita.

En la edición de este año del Madrid Masters Trading ya hay nueve ponentes confirmados, profesionales reconocidos en su campo de especialización. El panel de expertos estará formado en su mayoría por traders y formadores independientes a los que se unirán analistas de las principales entidades de brokerage.

XTB es uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y está presente con oficina en España desde 2008.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores brokers de Derivados (CFDs), Acciones y ETFs del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 352.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile, ofrece más de 5.400 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional. Más información en www.xtb.com

