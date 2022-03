¿Está la sociedad concienciada de la importancia del deporte en la salud? Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:57 h (CET) FitFit España ha realizado una encuesta con el objetivo de averiguar los hábitos deportivos y de salud de los ciudadanos durante el año anterior. 893 personas han respondido a las preguntas, y la inmensa mayoría se muestran concienciados sobre la importancia de tener un buen estado de salud gracias a la práctica del deporte de forma regular A lo largo de 2021, tan solo un 6% de los encuestados afirman no haber practicado ningún deporte. Más de la mitad se ejercitaron un día a la semana, y solo 1 de cada 10 llevó a cabo una actividad deportiva cinco, seis o siete días a la semana.

Como dato negativo, casi la mitad de los encuestados ha declarado que en 2021 redujo su actividad respecto al año anterior. Este es uno de los resultados que más sorprenden, aunque bien es cierto que durante el año 2020, con la población confinada durante mucho tiempo, la necesidad de distracción y las ganas de moverse dio pie a un boom deportivo que parece haberse diluido un poco.

Atrás quedan los tiempos en los que caminar no se consideraba un deporte. Hacerlo a un buen ritmo y de manera regular es un ejercicio físico igual de beneficioso o incluso más que otros como el running. De hecho, el 56% registraron un mínimo de diez mil pasos cada vez que salieron a andar de forma habitual.

Otra pregunta de la encuesta hacía referencia a la alimentación. ¿Cuántas personas compaginaron el deporte con una dieta específica destinada a facilitar la obtención del resultado deseado? Una de cada tres optó por hacerlo, ayudándose de suplementos proteicos y/o vitamínicos el 14%.

Independientemente de si el objetivo era ganar masa muscular, adelgazar o cualquier otra cosa, casi el 60% de los encuestados no siguieron un plan específico de entrenamiento, mientras que el 19% optó por aplicar las indicaciones de un plan genérico, y solo el 6% optó por realizarlo con la ayuda de un entrenador personal.

Aproximadamente la mitad de los encuestados estuvieron abonados a un centro deportivo: piscinas, gimnasios, centros dedicados a la práctica de pilates u otras disciplinas similares, etc, y solamente un 19% indicó haber pagado por alguna aplicación deportiva. Sumando ambos gastos, el 14,1% de los encuestados se gastaron entre 31 y 40 euros, pero casi cuatro de cada diez usuarios no desembolsaron ni un solo euro.

El porcentaje es menor al hablar de gastos en equipamiento deportivo: un 16% no compró nada, un 52% declaró haber invertido hasta 100 euros y solo un 5% se gastó más de 250 euros en equipamiento.

El último resultado sorprendente es el de los motivos por los que quieren practicar deporte las personas que tienen intención de hacerlo este 2022. El más habitual entre los encuestados es el de mejorar los hábitos relacionados con la salud, por ejemplo evitando el sedentarismo con 7 de cada 10 personas. Y no se quedan demasiado atrás otras razones como las estéticas y las de salud mental.

En la página web oficial es posible acceder a todos los resultados de la encuesta y profundizar en los mismos aplicando filtros por provincia, género y franja de edad: https://gimnasios.fitness/es/encuesta-habitos-salud-deporte/

