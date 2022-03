Menamobel descubre los tres muebles básicos que no pueden faltar en el hogar

Comprar muebles sin pensar en sus funcionalidades es un error muy frecuente que cometen los usuarios. Las personas pasan aproximadamente un tercio de su vida durmiendo, por lo que la elección de la cama debe ser del todo acertada Elegir el mobiliario para decorar el hogar puede ser un proceso abrumador si se tienen en cuenta todas las opciones disponibles que ofrece el mercado, además de estilos, materiales y colores. Por este motivo, no saber por dónde empezar suele ser bastante normal, pero esto no debe suponer un problema mayor. El primer paso es conocer cuáles son los muebles básicos que no pueden faltar en una casa y conocer las ventajas que van a aportar cada uno de ellos antes de comprarlos.

Desde Menamobel, Ivana González Mena, experta en decoración y tendencias, afirma que a la hora de empezar con la elección del mobiliario hay que buscar un propósito práctico para cada pieza, sin olvidar que también aporten personalidad, comodidad y doten de estilo al hogar. “Piensa en la practicidad de cada cosa que compres, ya que, si te guías solo por lo bonitas que son probablemente te acabarás arrepintiendo de haberlas comprado porque no te ofrecerán esa usabilidad que esperabas y además pueden resultar incomodísimas”.

La cama es la base de un buen descanso

La elección de este tipo de mobiliario es imprescindible porque el descanso es sinónimo de salud y las personas pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo, lo que convierte a la cama en una de las piezas clave de la casa. “No escatimes en un buen colchón ni en una almohada cómoda, ya que estos dos elementos se deben adaptar perfectamente a tu cuerpo para conseguir ese tan merecido descanso. Además, son cosas que duran mucho tiempo y de los que dependen tu salud y bienestar. No olvides que a veces lo barato sale caro”, apunta Ivana González.

También es cierto que cada persona tiene sus propios gustos al dormir, por lo que la elección de este mobiliario dependerá también de las necesidades fisiológicas que pretenda cubrir cada persona. “Desde Menamobel ofrecemos fantásticos colchones viscoelásticos que te garantizarán una adaptabilidad para evitar los puntos de presión en el cuerpo de quien lo utilice. Además, aportan un descanso ergonómico”.

Los armarios, imprescindibles para almacenar

Otro de los muebles básicos que no puede faltar en el hogar es un armario porque aporta solución a los problemas de espacio. Este tipo de mobiliario es muy útil como elemento decorativo, ya que se puede adaptar perfectamente al estilo de cualquier casa, pero también es un gran ayudante de almacenaje. “Cuanto más grande sea el armario, mejor, ya que será tu aliado a la hora de guardar tu ropa, la ropa de cama, cojines o cualquier objeto que no quieras que se encuentre a la vista. Por supuesto, no hay que olvidar que debe existir armonía entre este mobiliario y el resto de los muebles de la habitación”.

En este sentido, desde Menamobel aconsejan que hay que pensar muy bien en todas las necesidades que se quiere cubrir con esta pieza decorativa antes de comprarla, ya que en el mercado existe una gran diversidad de modelos ya establecidos, pero también personalizables para todos los gustos. “Antes de invertir en un armario piensa bien en que tenga todo lo que buscas. No tienes porqué comprar un armario que ya venga diseñado, sino que puedes barajar la idea de hacerlo a tu gusto y añadiendo más baldas, módulos, espacio para los objetos pequeños o percheros extraíbles, entre otras muchas cosas”.

Una buena mesa de comedor para recibir a los invitados

La elección de una buena mesa de comedor es fundamental para sacarle partido a esta estancia de la casa. El comedor una de las áreas donde más sociabilizamos, tanto con la familia como con amigos que acudan de invitados al hogar. “Disponer de un comedor cómodo y acogedor es fundamental para disfrutar al máximo de este espacio. Encontrar una mesa de comedor que se adapte al tamaño y estilo de los otros muebles de tu salón es muy sencillo si sabes elegir bien. En nuestro catálogo podrás encontrar mesas de comedor de todos los estilos, diseños y tamaños para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu hogar”, apunta Ivana González.

En este sentido resulta también muy importante hacer una buena elección de la forma de la mesa, ya que es algo que muchos pasan desapercibido. “Una de las cosas que más nos gustan en Menamobel es hablar con el cliente y explicarle las funcionalidades de cada tipo de mesa. Por ejemplo, las mesas extensibles son una idea perfecta para aprovechar al máximo el espacio; las mesas redondas favorecen la conversación y estéticamente quedan perfectas en una esquina o en el centro del comedor; y las mesas rectangulares pueden llegar a abarcar superficies bastante grandes, respondiendo a las necesidades de familias grandes y numerosas”.

En definitiva, el hogar es el espacio más importante en el que invertir y qué mejor que dotarlo de mobiliario práctico que se adapte a las necesidades de sus convivientes. Por este motivo hay que pensar muy bien en cuáles son las funcionalidades que se quieren conseguir con el mobiliario elegido para que no haya lugar a equivocaciones y se lleve a cabo una compra eficiente.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.