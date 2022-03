Colchones con una de las mejores relaciones calidad-precio Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:40 h (CET)

Dormir bien mejora la memoria, protege el corazón y reduce la incidencia de la depresión. Según la Fundación Española del Corazón, además, aporta miles de beneficios al organismo, pues ayuda, entre otros, a perder peso, a incrementar la creatividad y a fortalecer las defensas contra enfermedades.

Expertos aseguran que con la pandemia del COVID-19 los casos de insomnio se han disparado en todos los países europeos. No solo es la enfermedad, sino las consecuencias económicas, familiares, laborales y sociales que ha traído consigo. Muchas personas todavía padecen de un sueño de poca calidad y poco reparador. Un buen colchón es la base de un buen descanso, algo fundamental en el día a día.

Manual básico para dormir mejor NIX Descanso es una firma española que produce colchones de última tecnología para proporcionar un sueño de calidad. A pesar de ser una empresa joven, se han convertido en expertos en el sector de descanso y, en base a ello, formulan varias recomendaciones. Lo llaman el manual básico para dormir mejor.

La primera recomendación que ofrecen los profesionales de esta joven empresa es la de crear un hábito para dormir. Fijar una hora para acostarse y una hora, para levantarse. Otro consejo importante es evitar revisar el móvil en la cama antes de ir a dormir. Esta costumbre genera dolores de cabeza que afectan el buen descanso. Otro consejo de NIX Descanso es evitar el consumo de cafeína o alcohol, ambas sustancias son estimulantes e inhibidores del sueño, por lo que no son recomendables y menos aún en horas nocturnas. Otra sustancia que afecta el sueño es la nicotina. Los expertos recomiendan eliminarla por completo, no solo por su incidencia en el insomnio, sino por su relación con otras enfermedades graves.

¿Por qué es importante un colchón de calidad? Para no pasarse el día mirando promociones cuestionables, la compañía ha seleccionado los colchones mejor valorados por su excelente relación calidad-precio. Desde NIX Descanso advierten que para lograr un sueño reparador es necesario, no solo conservar buenos hábitos, sino también contar con elementos que puedan proporcionar el confort propicio para dormir bien. Uno de esos elementos es un colchón de primera calidad.

El colchón NIX Tanit, así como el colchón NIX Somnia, se han diseñado con el fin de conocer la comodidad sin límites. En ambos, se han utilizado materiales de primera calidad, con su adaptabilidad evitan la tensión muscular y favorecen un descanso reparador. Ofrecen muchas ventajas, como las 100 noches de prueba con todas las garantías. Se trata de encontrar el colchón que se adapte mejor al estilo de vida. Desde NIX Descanso aseguran que todos sus productos pasan por severos controles de calidad para garantizar que sean totalmente premium. Los consideran los colchones con la mejor relación calidad-precio.



