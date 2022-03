La labor que realizan las farmacias no es reconocida por la Administración según encuesta de FEFCAM Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:45 h (CET) Casi la mitad de las oficinas de farmacia creen que han salido debilitadas tras dos años de pandemia La Administración no reconoce la labor que realizan las oficinas de farmacia. Así lo creen el 86,8% de los farmacéuticos que han participado en la encuesta online ¿Cuál es el estado de salud de las farmacias de Castilla-La Mancha en 2022?, realizada por la Federación Empresarial de Farmacéuticos de esta Comunidad Autónoma (FEFCAM).

Esta encuesta, contestada de forma anónima por 120 oficinas de farmacia, recoge las principales preocupaciones de la profesión en Castilla-La Mancha durante el presente año. El objetivo de dicho trabajo ha sido conocer de forma más precisa la situación actual de las farmacias comunitarias de la región.

Tras dos años de pandemia, casi la mitad de las oficinas de farmacia creen que han salido debilitadas, frente al 35% que considera que están igual. Esta sensación de debilitamiento puede verse agravada por la preocupación que sufren muchos de los farmacéuticos por su futuro y por la viabilidad económica de sus establecimientos sanitarios (sumando un 56,6% de las respuestas).

“Contrasta que un servicio tan bien valorado por los ciudadanos como el ofrecido por las oficinas de farmacia no se vea reconocido del mismo modo por la Administración. Tras el esfuerzo realizado y la pérdida de vidas humanas que hemos sufrido durante la pandemia, toca seguir trabajando para unir al sector y buscar vías de solución a los problemas con diálogo y dedicación”, reflexiona sobre los resultados de la encuesta Mariano González, presidente de FEFCAM.

Poco tecnológicos y partidarios de la revisión de los medicamentos

Los servicios complementarios demuestran también, según los farmacéuticos, la implicación de la profesión en la sociedad. Para el 37,8% de los participantes en la encuesta la revisión de la medicación debería ser el principal servicio profesional ofrecido por las boticas de la región mientras que para el 23,5% debería ser el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) y para el 18,4% el servicio de entrega de medicamentos a domicilio.

En lo que concierne a las nuevas tecnologías, 4 de cada 10 farmacéuticos admite no utilizar de forma diaria soluciones digitales o robots en sus farmacias. El 27,8% sí usa aplicaciones de pagos móviles y el 18,3% apps para dinamizar y fidelizar la venta. Sin embargo, la utilización de la teleconsulta (11,1%) y los robots de almacenamiento (6,3%) es mucho más residual.

Según el presidente de FEFCAM, “la salud digital ofrece cada vez más oportunidades para que los farmacéuticos comunitarios presten mejores servicios a los ciudadanos y para simplificar algunos procesos. Los farmacéuticos comunitarios de Castilla-La Mancha deben perder el miedo a probar las nuevas tecnologías y descubrirán sus beneficios para la gestión y la atención al paciente”, recomienda.

División ante el convenio colectivo

Uno de los apartados de la encuesta que ha despertado más división entre los encuestados es el convenio colectivo. Suscita el rechazo del 36% de los farmacéuticos preguntados frente al 23,6 %, que manifiestan estar contentos con el mismo.

Por último, en relación a la satisfacción de los farmacéuticos con la actividad realizada por FEFCAM en los últimos años, más de la mitad valora dicha labor de forma positiva. Destacan la formación empresarial, la defensa jurídica y la búsqueda de ayudas como actividades útiles y necesarias para la oficina de farmacia que pueden ser llevadas a cabo por la empresarial.

