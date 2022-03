Las chimeneas DAE son funcionales en invierno y esculturas en verano

Hasta llegar a los modelos que hay en la actualidad, desde que en el siglo XII surgieron las primeras chimeneas, ha habido una evolución muy importante.

Antiguamente eran muy simples. En la actualidad, su función no solo es la de proveer un clima agradable, sino que también constituyen un importante elemento decorativo que otorga un aire acogedor y confortable. Las tendencias actuales en interiorismo están retomando materiales y diseños tradicionales, minimalistas y simples. Cada vez más los usuarios quieren recuperar las chimeneas abiertas, ya que estas ofrecen un fantástico rendimiento y permiten disfrutar del fuego también con los sentidos. Con la Vista, se puede contemplar el fuego que, como dice Miguel Milá, es como una televisión, nunca es igual. Con el Olfato, el olor de la leña en el hogar, que no es lo mismo que el olor a humo. Con el Oido, escuchar el crepitar de la leña. Todo esto se pierde en el momento que se coloca un cristal delante. No se oye, no se huele y no se ve, ya que el cristal se ensucia y al final se convierte en una estufa.

El regreso a los diseños metálicos DAE es una fábrica española de chimeneas metálicas en Barcelona y recupera diseños de mobiliario de interior. Su concepto de fabricación se basa en diseños de autor y de carácter artesanal que buscan rescatar la esencia de los hogares; que tengan la función de calentar y ser el punto de encuentro familiar dentro de la casa.

Esta empresa desde sus inicios ha sido contraria a utilizar algunos complementos modernos que se les han adicionado a las chimeneas como el cristal. Aseguran que, al utilizarlo, se disminuye uno de los elementos fundamentales que define a una chimenea; el sonido del crepitar de la madera cuando se consume con el fuego.

Según los voceros de DAE, las nuevas tendencias en decoración demandan volver a lo básico, a lo esencial. Es por ello que dentro de esa tendencia minimalista que se cultiva en los espacios interiores, las chimeneas han regresado a lo elemental. La gente de DAE asegura que el público está buscando diseños sencillos y atemporales.

El portafolio de DAE Para responder a esa demanda en el gusto de sus clientes, DAE ha conformado un portafolio de chimeneas con líneas simples y rectas. Formas rectangulares con las que tratan de encajar en los espacios para enriquecerlos sin llegar a ser disruptivos. No obstante, se convierten en el punto focal de los ambientes, complementándolos.

Llevan 40 años en el mercado trabajando todas sus obras a mano, con criterio artesanal y exclusivo. Las chimeneas DAE son funcionales, una característica que, según dice la propia empresa, se han ganado con una trayectoria que nació en los años 60 y que hoy ha sido reconocida en varias oportunidades con premios de prestigio.

Como empresa purista del fuego, pero consciente de las necesidades decorativas actuales, DAE fabrica distintos diseños de chimeneas metálicas de leña. La idea es adaptarse a cualquier espacio tanto por sus dimensiones como por su estilo. En su portafolio cuentan con modelos frontales, de esquina, centrales y suspendidas. Esto los ha convertido en líderes en la fabricación de este tipo de complementos en Barcelona y sus alrededores.