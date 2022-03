Banzzu logra dar servicio a cerca de 1.000 restaurantes en menos de 2 años Emprendedores de Hoy

El sector de la restauración ha logrado despegar nuevamente después de haber superado los momentos más difíciles de la pandemia.

Para aprovechar las mejorías que están llegando a este mercado, para cualquier restaurador es esencial digitalizar su negocio. De esta manera, podrá llegar a más clientes y fidelizarlos, mientras al mismo tiempo mejora la experiencia de los comensales y se optimiza la gestión del establecimiento.

Ahora mismo hay una opción sin comisiones que permite a cualquier restaurante contar con una web y una app para pedidos online, un completo sistema de gestión digital que llega de la mano de Banzzu.

Gestión online de pedidos y pagos para restaurantes Hoy en día, los hábitos de consumo de los clientes de restaurantes son diferentes a los de hace apenas unos años. Aunque hay mucha demanda en el sector de la restauración, muchas de las personas ya no se limitan solo a ir a los locales físicos, sino que también solicitan la comida a domicilio o pasan a recogerla por el restaurante. Al haber más posibilidades de consumo, el número de clientes aumenta, lo que hace más difícil gestionar pedidos y pagos si no se cuenta con las herramientas necesarias.

El avance de la tecnología ha servido para resolver este problema y un ejemplo es la plataforma de pedidos, pagos y gestión online para restaurantes Banzzu. Se trata de una herramienta que optimiza la gestión de este tipo de negocios ofreciéndoles una web y una app para uso propio sin comisiones. Gracias a este servicio se puede llegar a más clientes, gestionar mejor los pagos y pedidos, crear cartas interactivas y muchísimo más.

Banzzu cuenta con la confianza de más de 1.000 restaurantes La plataforma Banzzu fue creada en plena pandemia y, con tan solo 2 años de presencia en el mercado, ha logrado captar a más de 1.000 clientes, es decir, negocios del sector de la restauración que confían en el sistema de gestión ofrecido por la marca.

Con la notable reactivación que ha tenido el campo de los restaurantes, el uso de esta herramienta se ha intensificado, no solo porque ofrece una amplia variedad de opciones que favorecen la digitalización del negocio, sino porque a diferencia de otras plataformas similares, Banzzu no cobra comisiones por el servicio. Además de eso, utiliza una tecnología que garantiza el mayor grado de personalización y, por lo tanto, un mejor ajuste a las necesidades específicas de cada restaurante.

Estos y otros beneficios son las principales razones por las cuales la plataforma se ha posicionado como una de las mejores herramientas de gestión de restaurantes del momento, adaptada a los nuevos hábitos de consumo de los clientes de este sector. La firma espera que, de seguir así, la cifra de negocios que confían en ella siga creciendo considerablemente durante los próximos meses.



