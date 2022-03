Tratar la ansiedad de la mano de la psicóloga Silvia Fonseca Emprendedores de Hoy

Estudios científicos han comprobado que la ansiedad tiene incidencia en la salud física en general y en el bienestar, por lo que no debe ser subestimada. Es un sentimiento de intranquilidad y temor que puede convertirse en una afección mental si no se trata de forma adecuada, pudiendo provocar malestar, palpitaciones, inseguridad y estrés.

Recurrir a ayuda experta en la materia tendría que ser la constante y no la excepción. Silvia Fonseca es una laureada psicóloga clínica y sexóloga con más de 25 años de experiencia y formación que le han valido el reconocimiento en su área.

¿Cómo tratar la ansiedad? Existen diversas técnicas que se presentan como benéficas para lograr liberar la ansiedad y el estrés. Entre estas, estarían el ejercicio, la meditación, la alimentación sana e incluso el salir de casa y de la cotidianidad para centrarse en nuevas experiencias de disfrute. También es usual que se reafirme a la conversación como una catalizadora de sensaciones que ahuyentan emociones negativas alusivas a la ansiedad, por lo que expresarse de alguna manera sirve para desahogarse y protegerse de seguir en el mismo círculo vicioso.

Lo cierto es que lo más conveniente es acudir a expertos para encontrar una manera eficaz que se adecúe a las necesidades, entorno, contexto y situación de cada persona para efectuar de forma concreta soluciones encaminadas a tratar la ansiedad, y conseguir estrategias que ayuden en el momento presente y poder aplicarlas si volviera a aparecer. Un paciente que realiza una terapia psicológica tiene herramientas valiosas para llevar el proceso de forma más amena y para encontrar estrategias idóneas para mejorar su calidad de vida.

¿Por qué es importante recibir ayuda psicológica para tratar la ansiedad? Un profesional en psicología es un experto que se ha formado durante años para ofrecer un servicio de calidad, de forma personalizada y con el mayor rigor académico posible. Silvia Fonseca lleva enfocada desde 1997 en la psicología clínica, en la terapia cognitivo-conductual y EMDR (reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular) adecuándose al tratamiento individualizado de cada paciente. La especialista trabaja en áreas de intervención en adultos, niños, jóvenes, sexología, duelo y terapia de pareja.

Fonseca es tutora profesional de psicólogos, tiene un Máster en Terapia Cognitivo-Conductual, experta en ansiedad, sexóloga, EMDR y es mentora de importantes programas enfocados en la psicología. Su experiencia y conocimientos están validados por la academia, pero también por sus pacientes, que han encontrado en sus servicios la respuesta más acertada e idónea para tratar diversas afecciones y problemáticas de la psique humana. Cualquier interesado puede reservar terapia y contactar a la experta en su página web y a través del correo electrónico info@silviafonsecapsicologa.com. Su atención es online y presencial.



