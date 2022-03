Neotelling, la academia que cambia la forma de comunicar en entrevistas, reuniones y conferencias Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:20 h (CET)

Tras el anuncio de la pandemia por la COVID-19, empresas y autónomos se vieron en la obligación de llevar a cabo las operaciones de sus negocios en el mundo digital.

Esto marcó el inicio de una nueva era de comunicación, por lo que muchas personas comenzaron a indagar sobre cursos, formaciones y técnicas avanzadas para hablar mejor en el entorno virtual. Rocío Martín López, creadora de Neotelling (la nueva forma de comunicar) ofrece en su libro y clases profesionales recomendaciones para hablar bien en público en entornos digitales.

Neotelling, el libro que da tips sobre cómo hablar en entornos digitales Rocío Martín López escribió un libro titulado “Neotelling, el arte de comunicar con tecnología”, el cual tiene por objetivo ayudar a las personas a comunicarse de forma eficaz en el mundo virtual. Esto a través de diferentes tips que integran lo tradicional con las nuevas tecnologías para conseguir los resultados más favorables al presentarse y hablar a un público online o híbrido. Estos tips, métodos y técnicas de comunicación digital de Neotelling antes de la pandemia ya eran aplicados por quienes se dedican a enseñar en el sector digital, dar conferencias, etc. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, esta obra de Rocío Martín López se convirtió en una guía para muchas personas que necesitaban recomendaciones sobre cómo hablar bien en público en entorno digital. Ahora, estas recomendaciones se pueden observar en las clases y presentaciones online e híbridas de quienes han aprendido el arte de comunicar con tecnología a través del libro y los cursos y talleres de esta emprendedora.

¿Por qué es importante aprender sobre Neotelling? Antes del inicio de la pandemia, el sector digital estaba creciendo a pasos acelerados e integrándose en todas las industrias. Sin embargo, actualmente, el mundo virtual ha pasado a ser una necesidad para quienes buscaban comunicarse con sus familiares, trabajar, estudiar, emprender, etc. Como resultado, se han incrementado los empleos remotos, el surgimiento de academias e-learning, nuevos emprendimientos digitales y mayores oportunidades de negocios en internet. Por este motivo, resulta fundamental que las personas aprendan a comunicarse de forma efectiva en los entornos virtuales para que puedan adaptarse y sacar el máximo provecho a esta nueva era. Para lograrlo, una gran opción es aprender de los tips y recomendaciones de Rocío Martín López en sus cursos, talleres y libros.

Neotelling es una nueva filosofía creada por Rocío Martín López, la cual ofrece respuestas a quienes buscan entender cómo se logra una comunicación efectiva en los entornos digitales. Esta filosofía, junto a sus enseñanzas, recomendaciones y tips, puede ser encontrada en sus obras literarias, cursos y talleres físicos o virtuales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.