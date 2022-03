El amplio catálogo de bolsos de lujo italianos de piel lavada de Grecca By Mia Emprendedores de Hoy

La moda boho chic es una tendencia que se ha expresado y ha cobrado auge no solo en ropa y sus accesorios, sino también en la decoración. Con influencia de movimientos estéticos bohemios y hippies, el sello principal de esta corriente es la comodidad y el no seguir reglas estéticas conservadoras.

En España, la tienda online Grecca By Mia es el sitio que ha conseguido destacar como uno de los principales lugares para comprar moda de esta tendencia. Su catálogo incluye artículos para mujeres y hombres que llevan un estilo de vida libre de ataduras, convencionalismos, pero con mucho estilo.

La moda de los bolsos italianos lujosos de piel lavada Si existe algo que está de moda en este 2022 dentro de la corriente boho son los bolsos de lujo de piel lavada italianos. Cada pieza es una obra elaborada de manera artesanal con suave cuero trabajado cuidadosamente para darle un aspecto vintage. Un ejemplo de ello es el Maxi Bolso de piel lavada Trenzado.

Está elaborado en pura piel de Florencia y se puede usar al hombro o llevarlo en la mano. Con un estilo atemporal y materiales de primera calidad, Grecca By Mia asegura que se trata de un bolso de mujer que se podrá usar para toda la vida. De hecho, con el uso van adquiriendo un aspecto que acentúa ese estilo boho que tanto llama la atención.

Para lograr el efecto vintage que nunca pasa de moda, los fabricantes utilizan un cuero vacuno sumamente suave que es teñido con tintes orgánicos. Esta tintura es lo que le da ese toque envejecido que se acentúa con diferentes técnicas artesanales de lavado que usan los peleteros florentinos. Cada uno de estos modelos shopper tiene características que lo hacen único y lo diferencia de los demás.

Distintos estilos para diferentes gustos La tienda Grecca By Mia está presentando este año toda una gama de bolsos de lujo italianos de piel lavada que cubren todas las necesidades de los enamorados de ir a la moda. El bolso estilo bandolera bautizado como Vicenza es otro ejemplo de esta línea. Sigue la tendencia de la piel trenzada que nunca pasa de moda y el tamaño ideal para ir a trabajar o para disfrutar de un paseo.

En piel trenzada, la tienda también propone el modelo Ferrara, que es una bandolera tipo sobre, o la referencia Bolzano, con diseño juvenil y elegante. El Verona es otro maxi bolso que combina lo trenzado con la piel lisa. Para las más audaces, la tienda ofrece las presentaciones Bolonia, que es una referencia tipo sobre y el Venecia, este último con un trenzado muy original combinado con flecos.

Para las que se sientan más aventureras está el Génova, un bolso de flecos que evoca el movimiento Hippie Grecca By Mia al más puro estilo boho. Todos están disponibles en varios colores, que se han logrado gracias a los tintes ecológicos que mantienen para siempre ese toque de envejecido vintage especial. Los complementos de Grecca By Mia siempre lucirán actuales y originales, ya que se trata de piezas únicas de calidad premium.



