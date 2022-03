El tapón multifunción THE TOPTOP conserva intactas las bebidas en lata Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Aquellas personas que no consumen toda la bebida enlatada de una sola vez, tienen una solución práctica y económica en el mercado para conservar esta bebida.

La tapa para latas THE TOPTOP garantiza el cierre hermético de la boquilla mediante un sencillo mecanismo de uso. Con este producto, los refrescos abiertos podrán ser transportados o refrigerados sin riesgo de perder sus propiedades, ni derramarse.

Producto multifuncional y reutilizable El dispositivo inteligente consta de un tapón como pieza principal para abrir y cerrar la lata, una junta de goma que asegura el cierre hermético, un imán para colgarlo sobre cualquier soporte metálico y, como accesorios, un llavero y una lengüeta para quienes deseen utilizarlo como ficha para el carro de la compra.

Las tapas son reutilizables y duraderas. Basta con lavarlas para cambiar a la siguiente lata que se abrirá para que el dispositivo conserve el sabor y la gasificación inalterables durante tres días o más, si el contenedor ha sido refrigerado.

Todas estas funciones y ventajas se obtienen con solo coger un tapón THE TOPTOP por la cara interna, ponerlo en el borde de la lata y deslizar la pestaña hacia dentro del lugar donde se abre la lata. Al levantar suavemente la abertura, se podrá beber el refresco con normalidad y después cerrar la lata girando e insertando nuevamente el tapón.

El tapón inteligente tiene una gran cantidad de aplicaciones. El usuario podrá abrir y cerrar la lata las veces que desee, impidiendo el goteo, la entrada de gérmenes, así como la llegada de avispas u otros insectos. Asimismo, el tapón evita que se tiren las latas medio llenas, lo que genera un ahorro para el consumidor.

Diferentes modelos para personalizar Como elemento adicional, en la superficie de la tapa, se puede colocar una gota de resina en la que se puede añadir una imagen al gusto del cliente. Esto convierte a la tapa THE TOPTOP en una manera novedosa de hacer publicidad.

El producto resulta un objeto perfecto para posicionar una imagen de marca o logo, hacer obsequios en eventos o simplemente para regalar a una persona especial con cualquier mensaje o foto. En la tienda online, se encuentran disponibles varios modelos en diversos colores totalmente personalizables, para darles un toque de exclusividad.

El precio de cada tapa es accesible; además, el fabricante concede más descuentos cuanto mayor sea el volumen del pedido. Los envíos son gratuitos a toda España peninsular a partir de un coste de 60 euros.

Abrir la lata, beber un poco y cerrarla perfectamente es posible gracias a THE TOPTOP, una solución que trae ahorro, comodidad, estética, funcionalidad y la oportunidad de innovar con un regalo personal o de empresas único en el mercado. En la página web de la empresa, se puede encontrar un vídeo donde se muestra cómo funciona este producto.



