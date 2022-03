Parqué macizo de madera de olivo, disponible en Encimeras de Olivo Emprendedores de Hoy

Una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado en estos momentos es el parqué de madera, un material bastante elegante y cálido. Quizás, una de las decisiones más difíciles al escoger los acabados de una casa es decidir cuál será el material indicado para colocar en el suelo.

La empresa Encimeras de Olivo ofrece una excelente variedad de parqué hecho de madera de olivo y con muy buenos acabados.

Parqué, el material que muchos prefieren Para muchos, es muy molesto que al levantarse de la cama lo primero que sientan sus pies sean las frías baldosas que están instaladas en todo el suelo de su casa. En ese momento, se dan cuenta del gran error que cometieron al escoger este material. En cambio, uno de los grandes beneficios que brinda el parqué es que funciona como aislante térmico, por lo que andar descalzo por casa nunca más será un problema.

Por esto, en la actualidad, el parqué es la opción más recomendable para cubrir el suelo de espacios como habitaciones, sala de estar, bibliotecas, cocinas, etc. Otra de las grandes ventajas de este material es que es combinable con cualquier tipo de decoración y, además, brinda un valor añadido a una casa o construcción. Incluso el limpiar nunca será un problema, ya que es tan fácil como pasar una mopa por encima o barrer. Además, el parqué es bastante duradero, por lo que no será necesario cambiarlo constantemente, sobre todo si la madera del que está hecho es de olivo.

Parqué de madera de olivo Encimeras de Olivo prefiere trabajar con madera de olivo, ya que suele tener diseños muy característicos y únicos del propio material. Este tipo de madera es muy suave al tacto y no necesita casi ningún tipo de cuidado. Además, es una madera ideal para utilizar dentro de las cocinas, puesto que posee propiedades antibacterianas, lo que la convierte en resistente a hongos y olores.

Sobre todo, gracias a su poca porosidad, no traspasan los líquidos. Por eso, adquirir parqué de madera de olivo de la empresa sevillana Encimeras de Olivo es una de las mejores opciones para tener un hogar cálido, limpio y con estilo. La empresa dispone de una página web donde se pueden ver fotos de los distintos tipo de productos que ofrece la compañía y datos de contacto para pedir información personalizada a sus profesionales.



