El colchón económico de TEC MOON que triunfa en el mercado

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Durante el sueño, las células del organismo se restauran, la hormona del crecimiento se activa y disminuyen los niveles de insulina, provocando que el cuerpo se repare y rejuvenezca.

Todas estas características hacen que, al comprar un colchón, se deba tener la seguridad de que el mismo aportará confort y comodidad por el papel fundamental que juega el sueño y un buen descanso en la salud del cuerpo.

En TEC MOON se fabrican colchones de máxima calidad que permiten ese sueño efectivo y reparador en beneficio de la salud.

La compañía española destaca en el sector del descanso por toda la tecnología exclusiva basada siempre en la evidencia científica que traen sus colchones y almohadas. Por ello, ha sido reconocida nacional e internacionalmente con diferentes premios.

¿Cuáles son los problemas derivados de usar un colchón inadecuado? La firmeza, calidad y propiedades de un colchón influyen decisivamente en la condición del sueño. Cuando estas características no existen, la naturaleza del mismo comienza a deteriorarse. La recomendación es dormir entre 7 y 9 horas durante la noche para prevenir afectaciones cardiovasculares.

La falta de sueño puede elevar los niveles de estrés en el individuo, lo que incrementa la posibilidad de padecer accidentes cerebrovasculares. Al utilizar un colchón no adecuado, es posible sufrir dolores en articulaciones, espalda y cuello, debido a la mala posición de la columna vertebral durante el descanso.

Descansar de manera adecuada es un factor que incide en la salud mental y física del individuo y para preservar estos elementos TEC MOON destaca la importancia de utilizar un buen colchón, que proporcione estabilidad y sea duradero.

TEC MOON Sense, un gran colchón a un precio excepcional El último lanzamiento de la marca se caracteriza por ofrecer a sus clientes un colchón excepcional a un precio más que interesante. Pese a ser el modelo más económico de TEC MOON, tecnología no le falta. Su avanzada estructura de poro abierto facilita la circulación del aire en el colchón, logrando que se evapore la humedad que se crea mientras se duerme. Es un colchón que se adapta a cualquier tipo de cuerpo y, dada su estabilidad, asegura la posición correcta de la espalda. Su núcleo mezcla diferentes espumas, densidades y firmezas, y cuenta con zonas independientes que dan una gran ergonomía. Reduce la tensión en los puntos de presión y hace que la circulación de la sangre sea más fluida. Además, es antiácaros y antimicrobiano, tiene una vida útil de 10 años y está disponible en varios tamaños.



