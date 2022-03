¿Qué es el Self Storage y por qué está creciendo tanto en España?

Últimamente, se han ido abriendo cada vez más centros de Self Storage o centros de alquiler de trasteros en las ciudades. Este negocio, desconocido para la mayoría, excepto para sus clientes antes de 2017, ha ido creciendo anualmente y, a día de hoy, parece que no tiene límite.

¿En qué se diferencia el Self Storage de los trasteros tradicionales? La principal diferencia es que es un servicio más flexible, permitiendo el alquiler de trasteros con una duración reducida.

La evolución del Self Storage en España El Self Storage nació después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo anglosajón, expandiéndose paulatinamente en Europa Continental. Sin embargo, no fue hasta el inicio de la crisis de 2008 que llegó a España. Esto último no le ha impedido tener un gran ratio de crecimiento, sobre todo desde 2017, invitando a cada vez más inversores a abrir un centro de Self Storage.

Sin embargo, el grado de interés de los inversores al respecto de este sector no solo proviene del propio crecimiento del mismo, sino de que este tipo de negocios, por su naturaleza, no implica un gran esfuerzo organizativo ni de personal. Esto es debido a que pueden funcionar de forma desasitida, sobre todo, una vez que esté automatizada su gestión mediante una solución de software para Self Storage.

La importancia del software para Self Storage en la automatización de un centro de alquiler de trasteros Un centro de Self Storage que busque un alto grado de automatización necesita una solución de software desarrollada específicamente para este fin. En CEESA, empresa de desarrollo de software con más de 30 años de experiencia, lo vieron claro cuando hace más de 5 años desarrollaron su software All Box Manager.

En palabras de José Luis Cuesta, gerente de CEESA, “vimos que, aunque el sector de Self Storage estaba creciendo muchísimo en España, era demasiado dependiente de soluciones anglosajonas que no estaban debidamente adaptadas a la fiscalidad de nuestro país y, por eso, desarrollamos All Box Manager de la mano de nuestro socio en materia de seguridad SDS, empresa que ya tenía 8 años de experiencia en el sector del alquiler de trasteros”.

En este sentido, CEESA y SDS Seguridad ofrecen, dentro del paraguas All Box Manager, una solución 360º en materia de gestión y seguridad para Self Storage. Nuevamente, José Luís comenta: “nuestros clientes nos solicitan un alto grado de automatización en la generación de contratos, facturas, gestión de los trasteros, etc. Son, sobre todo, inversores que se dedican a otras actividades y ven en el Self Storage la posibilidad de abrir un nuevo negocio que no les lleve mucho tiempo“.

En definitiva, los centros de alquileres de trasteros han venido para quedarse, sobre todo, si son capaces de automatizar sus procesos diarios mediante una potente herramienta de gestión.