Imanes personalizados para decorar cualquier espacio, con Imprimarte Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los imanes personalizados son objetos que pueden utilizarse con fines decorativos o como herramientas de publicidad.

La tienda online de Imprimarte ofrece un servicio especializado de impresión digital que incluye soluciones de imagen corporativa, merchandising y diseños 3D. Los productos son fabricados con tecnología de última generación que garantizan la mejor calidad en cada diseño. El imán personalizado es una alternativa para modificar la imagen de interiores en casas, oficinas o incluso, para el exterior de vehículos.

Imprimarte emplea la mejor tecnología del mercado en la impresión de sus imanes personalizados Al igual que los vinilos, los imanes personalizados de Imprimarte utilizan tintas látex inocuas y respetuosas con el medio ambiente, las cuales proporcionan mayor durabilidad en superficies interiores y exteriores. La diferencia con otros sistemas de impresión es que no emiten gases perjudiciales para la salud, motivo por el cual su uso en espacios cerrados no está contraindicado. En cuanto a su limpieza, se puede realizar con una bayeta húmeda y de textura suave.

Los fotoimanes o imán con foto pueden diseñarse con una foto personalizada en tamaño predeterminado o personalizado. Este tipo es ideal para usarse como decoración o un regalo. Asimismo, la opción para configurar un imán para electrodoméstico también está disponible, dando como resultado un cambio de imagen.

Por otra parte, los imanes personalizados para vehículos son una herramienta de marketing. Quienes buscan colocar la imagen de una empresa en el coche, sin necesidad de colocar un vinilo, pueden contratar esta alternativa con la ventaja de que se puede utilizar solo cuando haga falta.

¿Cuál es el proceso para comprar un imán personalizado en la tienda online de Imprimarte? El primer paso que deben efectuar los clientes es subir una imagen propia desde su ordenador o móvil. En caso de presentar dificultades o no contar con una imagen disponible, la agencia permite escoger una de entre las opciones disponibles en su banco de imágenes.

En segundo lugar, el usuario configura el tamaño de la imagen cargada, en función de los tamaños preestablecidos o con las dimensiones requeridas. En este paso, el sistema entrega una imagen con el recorte proporcional para determinar qué partes quedan dentro del diseño y cuáles no.

Para finalizar, el cliente revisa si el tamaño elegido es el correcto y procede con la compra. Todo el procedimiento se realiza directamente desde la web de Imprimarte, la cual contiene una herramienta de edición que brinda asesoría sobre la resolución recomendada. En caso de ser necesario, el editor proporciona recomendaciones de encuadre, ajuste y corrección de la fotografía.

Los imanes personalizados de Imprimarte sirven como decoración para cualquier superficie metálica en cuestión de segundos. Los clientes pueden disfrutar de un ambiente dinámico y divertido en el interior de su casa, lugar de trabajo o vehículo. El servicio también abarca a empresas o negocios, que pueden crear un imán de acuerdo con sus necesidades de marketing.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.