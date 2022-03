Por primera vez, comprar la Nintendo Switch OLED es más difícil que una PS5 Emprendedores de Hoy

Por primera vez, comprar la Nintendo Switch OLED es más difícil que una PS5 debido al lanzamiento de nuevos videojuegos para esta consola que han sido tan esperados por los amantes del gaming.

Una solución para los gamers y amantes de las consolas de videojuegos es visitar a Globerada, donde podrán encontrar la nueva Nintendo Switch OLED a un precio accesible.

Además, este comparador de precios muestra todas las nuevas ofertas, descuentos, rebajas y promociones en la consola Nintendo y sus juegos.

Consola enfocada a un público general Nintendo se ha coronado como la creadora de una de las consolas de videojuegos más entretenidas e innovadoras de los últimos años. Por supuesto, sus competidores también cuentan con títulos de gran renombre por su potencia o número de ventas.

Sin embargo, la nueva consola Nintendo Switch OLED ha logrado superar en número de ventas y solicitudes a consolas como la PS5 este 2022. La razón de ello, es el lanzamiento de nuevos videojuegos como Mario Kart 8 DX, Super Smash Bros Ultimate o Animal Crossing New Horizons.

Además, esta consola, al estar enfocada en un público general (especialmente en las familias, jóvenes y niños) consigue que sus ventas no paren de subir.

Esta popularidad también ha dado paso a la escasez de consolas Nintendo Switch OLED desde enero y febrero del 2022. Por lo tanto, la web Globerada recomienda a sus usuarios estar al tanto de sus publicaciones sobre descuentos y precios asequibles de esta aclamada consola de videojuegos.

Comparador de ofertas para adquirir la Nintendo Switch OLED Globerada es una web reconocida en toda España por comparar ofertas entre más de 500 tiendas de ropa, electrodomésticos, juguetes, zapatillas, etc. Su objetivo es ofrecerles un espacio para encontrar cientos de rebajas para cualquier producto que el visitante desee.

En el caso de la Nintendo Switch, el portal recopila todas las ofertas para comprar la consola en todas las tiendas disponibles, así como los descuentos en videojuegos que se venden en marketplaces como Amazon, El Corte Inglés, Worten o PC Componentes.



