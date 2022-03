HARKETING o un nuevo modelo de gestión del talento Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El marketing es el área de negocio que mejor conoce a su cliente objetivo. El cliente es la piedra angular de toda su estrategia y su profundo conocimiento, la garantía del éxito. Pero ¿por qué no hacer lo mismo con el talento para crear propuestas de valor excelentes como marca empleadora y entornos de trabajo saludables y motivadores?

Justamente esa es la propuesta de María de la Peña, autora de “HARKETING. El nuevo rol de HR y claves para gestionar personas y organizaciones en la era digital”. Utilizar la metodología marketiniana en la gestión del talento.

Tratar al talento como a un cliente y aplicar técnicas de marketing en la gestión de las personas según la autora, redundará sin duda en una mayor capacidad de atraer talento por parte de la organización y elevará también el compromiso y motivación de las personas.

Harketing es ya un popular concepto disruptivo entre los líderes de personas que fusiona el mundo HR (recursos humanos) con el mundo del marketing, y que contribuirá a que las organizaciones entiendan y conecten con su talento objetivo y su talento residente.

La importancia de entender a las personas Si una empresa no tiene la capacidad de entender a las personas, tampoco podrá entender su negocio. Así lo defienden reputados autores como Simon Sinek. La razón es que todas las compañías que existen en el mundo y las que existirán tienen como objetivo principal satisfacer una necesidad humana. Por lo tanto, el factor humano es la base del desarrollo de cualquier idea de negocio y es lo que origina cualquier decisión de compra o inversión.

Parece obvio que las personas toman decisiones desde su faceta de consumidor en función de los beneficios que le reportará un servicio o producto, pero no es tan evidente todavía que ya es así también desde su faceta de talento. Cada vez los patrones de comportamiento son más parecidos, y especialmente entre el talento joven, que al igual que valora un producto o servicio en Amazon antes de comprarlo, cada vez más, consulta las valoraciones y reseñas acerca de una marca empleadora por la que está pensando apostar.

Por eso, encontrar el encaje entre la propuesta de valor de la empresa y las expectativas e intereses del talento objetivo es clave para atraer profesionales hoy en día. Pero cuidado, la estrategia no concluye con la contratación. Hay que trabajar luego en que las personas sientan que están en un entorno que les comprende y que se preocupa por ellas. Y esta es otra de las nuevas funciones del área de recursos humanos en la era digital: trabajar la experiencia de usuario, un usuario que en este caso es el talento. Un buen trabajo al respecto, redundará en que las personas de la organización aporten el máximo valor y sean los mejores embajadores de la marca.

El harketing como nuevo líder de recursos humanos La principal misión de RH en tiempos pos-pandemia es impulsar el cambio cultural requerido por la llegada de la sociedad digital y un entorno acogedor para que las nuevas generaciones y las anteriores den lo mejor de sí. Para ello, es necesario resetear la organización y abandonar incluso prácticas muy arraigadas en materia de liderazgo y gestión. Poner a las personas en el centro es la clave de esa nueva versión de la organización. Entre tanta tecnología, el liderazgo es más humanista que nunca y hay que trabajar concienzudamente en el “ser” para luego comunicar y conectar con las personas.

HARKETING ayuda a empresarios, líderes y profesionales de HR a avanzar hacia la nueva versión de la organización apalancándose en el activo más importante que existe, el talento. Aplicando los parámetros del nuevo liderazgo, construyendo marcas empleadoras que conecten con el talento objetivo y trabajando entornos laborales que motiven e ilusionen al talento residente.

Los beneficios de aplicar esta metodología, redundarán en la atracción de talento, pero también en la implicación y en un claro alineamiento de las personas de la organización hacia los objetivos comunes, lo que tendrá una repercusión directa en la innovación, la productividad y, por ende, en la cuenta de resultados de la empresa.



