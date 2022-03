UMEBIR, primera unidad de estudio de la microbiota de España

En la Comunidad Valenciana, se encuentra el centro médico UMEBIR. Está autorizado por la Generalitat y es el primer centro de estudio y modulación de la microbiota intestinal en España y de medicina funcional en el país.

El Dr. Fernando Ruger Viarengo, su director médico, licenciado en medicina, especialista en nutrigenética y medicina funcional y experto en microbiota intestinal, ha contestado a una serie de preguntas sobre el tema.

¿Qué diferencia al centro médico UMEBIR del resto? Básicamente, el abordaje que realizamos de los trastornos de los pacientes que acuden a nuestro centro, puesto que es global, funcional y tiene el objetivo de buscar las causas reales del sufrimiento del paciente y no de solapar los síntomas que presenta. De esta forma, se resuelven trastornos o sufrimientos que los pacientes arrastran desde hace años.

¿Qué patologías se tratan en UMEBIR? Atendemos a pacientes, no a enfermedades, esta es nuestra primera diferencia. Estudiamos los síntomas que presentan e intentamos, a través de exámenes habituales y de vanguardia, genéticos o bioquímicos, sumados a una entrevista médica minuciosa, arrojar luz al origen real del sufrimiento que el paciente presenta.

Los síntomas fundamentales que presentan nuestros pacientes suelen ser: intolerancias alimentarias, malabsorción de azúcares, sobrecimiento bacteriano (SIBO), sobrecimiento de hongos o candidiasis intestinal, parasitosis, permeabilidad intestinal, diagnóstico de colon irritable o intestino irritable, dolor, fibromialgia, enfermedades autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto y otras), problemas metabólicos (colesterol o diabetes) y obesidad resistente a tratamiento.

Estudiamos con profundidad estos síntomas o diagnósticos con evoluciones estancadas y, en muchos casos, los rediagnosticamos o les adecuamos una estrategia terapéutica personalizada, basada en los resultados de los exámenes realizados.

¿Esto es la diferencia fundamental de UMEBIR con otro centro sanitario? No, en absoluto. Esto no es ni más ni menos que lo que la evolución de la ciencia ha hecho, quiero decir, hemos cambiado la forma de enfermar y nuestra obligación como médicos es cambiar nuestra forma de curar. Tenemos que evolucionar en nuestros conocimientos y en la utilización de herramientas acorde a los avances de la investigación médica y no quedarnos en un examen de sangre con una colonoscopia y una endoscopia, para decirle al paciente que todo lo que tiene es ansiedad. Hoy en día, en medio del conocimiento genético, esto me parece una mala praxis.

La gran diferencia de este centro sanitario, más allá de la utilización de un abordaje funcional y de vanguardia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, es la atención personalizada, con un sistema de contacto directo y permanente con el paciente, tanto desde el área médica como desde el área administrativa y auxiliar, donde el personal sostiene y contiene al paciente en todas sus necesidades.

Por otra parte, la utilización de formulaciones magistrales es otro aspecto que nos diferencia. La prescripción de suplementación específica, con un apoyo a nivel bioquímico molecular en todos los trastornos que tratamos, hace es la clave de los resultados obtenidos.

Por último, otra diferencia es que siempre trabajamos de acuerdo a la ley, sin engaños ni modas, No somos coaches, sino médicos colegiados y formados, con años de trayectoria dedicándonos a la investigación y asistencia en medicina funcional y microbiota. No nos dedicamos a ello por hacer negocio, como otros centros hacen.