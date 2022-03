¿Cómo acceder a las ayudas Kit Digital de Isla Cloud Solutions? Emprendedores de Hoy

Hoy en día, es recomendable que todas las pymes estén al tanto de las novedades concernientes a sus procesos internos y que promuevan un desarrollo eficiente y contundente de su labor en términos económicos.

El Kit Digital para pymes de Isla Cloud Solutions es un programa cofinanciado por los fondos Next Generation de la Unión Europea para el mecanismo de recuperación y resiliencia.

Con este programa, se otorgan soluciones a empresas para propulsar su avance hacia la digitalización, al mismo tiempo que se refuerza su posicionamiento en su sector en particular. Mediante este bono digital, se da apertura a un robusto portafolio de servicios ideados en detalle para beneficiar a todo tipo de pymes.

Las ayudas del Kit Digital de Isla Cloud Solutions Isla Cloud Solutions es una reconocida digitalizadora para acceder al Kit Digital para empresas. El proceso para acceder a estas ayudas se estipula en el boletín oficial del estado publicado el 30 de diciembre del 2021. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó las bases reguladoras para la concesión de estos beneficios, en las que se especifica que el criterio de selección se fundamenta en la presentación de una solicitud formal ante dicha entidad. La solicitud debe ser realizada por la pyme de forma directa, su representante legal o un representante voluntario autorizado para ello.

Se debe rellenar un formulario con el NIF del solicitante, el nombre de la persona física o la razón social de la persona jurídica y el domicilio fiscal de la persona física o jurídica. También se debe efectuar una declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.De la misma forma, se requiere acreditar la inscripción en el censo de empresarios por parte del solicitante y rellenar documentación relacionada con la ayuda específica. Además, cabe destacar que es un requisito esencial disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera Pyme.

De todas formas y en aras de simplificar la labor, Isla Cloud Solutions dispone en su página web de un formulario de información sobre sus kits digitales: Formulario de información, que incluye los datos respectivos a sus procesos de tramitación.

¿Qué ventajas ofrece este Kit Digital a las pymes? Al ser unos fondos de ayuda europeos, están regidos bajo la legalidad y procesos muy claros encaminados a un fortalecimiento de los procesos productivos de cualquier organización teniendo como base sustancial la digitalización. Por tales motivos, sus ventajas se establecen bajo el marco de la agenda España Digital 2025, el plan de digitalización pymes 2021-2025 y el plan de recuperación, transformación y resiliencia de España.

Sus grandes ventajas son: propiciar una mejoría en la competitividad de las pymes, aumentar su madurez digital, potenciar el comercio electrónico, lograr una página web y un posicionamiento online mejor, buena gestión de redes sociales, captación de clientes, business intelligence, analítica, gestión de procesos, factura electrónica, herramienta de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad, entre otras.

Para ser beneficiario de esta ayuda, se debe estar al corriente de las obligaciones tributarias y al día con la Seguridad Social. Además, se precisa no haber superado el límite de ayudas del estado.



