La importancia de una página web para despachos de abogados, con LexFunnel

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En el ámbito empresarial, la transformación digital cobra cada día mayor importancia y esto se ve reflejado en las medidas que continuamente adelantan autoridades del gobierno español y la Unión Europea (UE), orientadas a mejorar los procesos de digitalización en todos los sectores de la economía.

Su importancia radica no solo en el impacto positivo sobre el medioambiente, sino que, aunado a ello, representa grandes beneficios en cuanto a rentabilidad, debido al uso de herramientas tecnológicas que permiten automatizar procesos, tener un mayor alcance y optimizar el servicio de atención al cliente.

Las estrategias de marketing digital han demostrado ser mucho más efectivas cuando son desarrolladas o incluyen, como parte del equipo, a profesionales especializados en el sector al que se dirigen. Es por esta razón que LexFunnel, una agencia de marketing especializada en el sector jurídico, se enfoca en ayudar a crecer en internet a quienes ejercen la abogacía, con la creación de páginas web y redacción de contenido jurídico para blogs con criterios SEO.

Una tarjeta de visita para los abogados disponible las 24 horas del día En líneas generales, una página web ayuda a todo tipo de empresas a generar credibilidad, contribuye a establecer una imagen profesional y permite dar a conocer cuáles son sus especialidades.

En el sector jurídico, contar con un sitio web abogados permite a los despachos tener una carta de presentación disponible en internet las 24 horas del día, durante todo el año, característica que convierte al marketing en una importante inversión a largo plazo. Asimismo, a través de esta ventana, es posible compartir detalles como la especialidad del bufete, quienes son los abogados, cómo contactarlos o cómo contratar sus servicios.

La importancia de crear artículos jurídicos para blogs y así obtener mayor visibilidad Una de las principales características del sector jurídico es su constante cambio, siendo habitual conocer la aprobación de nuevas leyes o reformas que inciden directamente en el día a día de los profesionales del sector y que afectan a todos los ciudadanos, en general.

Frente a este tipo de medidas, acudir a internet se ha convertido en la primera opción de fuente de información para aclarar todo tipo de dudas. Es por ello que un blog actualizado y desarrollado de forma profesional juega un papel fundamental, por ser una excelente oportunidad para que los clientes puedan tener una percepción de profesionalidad del despacho en particular.

LexFunnel representa en este sentido una gran alternativa para mantener presencia en internet sin preocupaciones. Además de ofrecer diseños web exclusivamente para abogados, conocen la importancia de un blog actualizado, tanto para darse a conocer entre el público objetivo, como para ser considerado por Google como un sitio web donde encontrar contenido de interés.



