viernes, 11 de marzo de 2022, 08:52 h (CET) Yo soy un fundamentalista de la razón. Un fanático del porcentaje. Un integrista del reparto de culpas. Un extremista de lo complejo. Un talibán asesino de lo simple. Pienso que todos tenemos parte de verdad y parte de error y me pregunto ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Aunque Putin pueda estar equivocado en muchas cosas, en este tema tiene razón.

EE.UU y la ONU están equivocados: si entramos en la guerra, seremos culpables de lo que pase. Ucrania masacró a los ciudadanos de Dombass y eso hay que considerarlo. Los muertos tenían familia, amigos, conocidos que llorarán su muerte. Me pregunto si sentirán amor por los asesinos. si sentirán ganas de vengarse ¿Usted qué cree? Nosotros no dijimos nada ante aquel genocidio que los medios callaron y por eso somos cómplices. Ahora están calentando a la gente para que ayuden a Ucrania a matar rusos. Ahora estamos mandando tirachinas para que se maten entre ellos. Ahora el gobierno nos está manipulando para fanatizarnos en el odio a Putin y lo compara con Hitler. Nosotros somos Hitler. Nosotros somos los asesinos. Nosotros somos los fundamentalistas de la ignorancia. Nosotros somos los integristas del beneficio. Nosotros somos los integristas de la cobardía.

Noticias relacionadas Cómo evitar ser espectador del reality guerra No se puede pensar en estado de alienación total y para pensar, es requisito fundamental ser libre de todo prejuicio infundado ​Paz en Ucrania A una quincena del inicio de la guerra más peligrosa de este milenio Fundamentalistas del beneficio, integristas de la cobardía Venancio Rodríguez Sanz ¿Quién no creía en la remontada? Laura Boo Ruiz, Santander La luz y el sol vienen del cielo Jaime Fomperosa Aparicio, Santander