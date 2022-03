Fotomurales para decorar espacios con Imprimarte Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022

Convirtiéndose en un elemento fundamental para aquellos negocios y hogares que desean renovar sus espacios con imágenes originales en mural, la foto decoración es una pieza esencial en el mundo del interiorismo.

La empresa Imprimarte es especialista en ofrecer fotomural. Tiene un amplio catálogo de fotos e imágenes de galería de arte capaces de darle vida a cualquier superficie o pared. También, dispone de un servicio de impresión de fotomurales personalizados a la medida del cliente.

Decoración de interiores con fotomurales Tanto en el hogar como en la oficina, es importante diseñar ambientes donde las personas puedan liberarse de la ansiedad o del estrés cotidiano. Una buena manera de crear espacios que inspiren tranquilidad y relajación es añadiendo a las paredes fotomurales. Están elaborados con material resistente y acabados de lujo que le brindan un aspecto más moderno y sofisticado a cualquier superficie.

Imprimarte dispone de un amplio abanico de fotomurales en diversos colores, diseños y tamaños que pueden elegirse a gusto del cliente. Ofrecen tres tipos de fotomurales en papel. El primero es el papel para pared autoencolado que se activa con agua, por lo que no requiere añadir pega. También ofrece el papel pared para encolar que requiere el uso de cola para adherirlo a las superficies. Por último, el papel autoadhesivo lienzo, que puede instalarse en cualquier superficie rugosa con facilidad. Todos los papeles para fotomurales están elaborados con materiales resistentes y son 100 % lavables, utilizando una gamuza húmeda pero sin empaparlos demasiado, para garantizar mayor duración.

Servicio de impresión de fotomural personalizado a medida Para aquellas personas que tienen una imagen especial que desean imprimir en un fotomural a cualquier medida personalizada incluso por centímetros, Imprimarte les brinda la opción de ayudarlos a tener el fondo o imagen que necesitan. Para ello, los usuarios deben acceder al sitio web de la empresa y subir la foto desde su móvil u ordenador que desean convertir en mural fotográfico. A continuación, el equipo de diseñadores se encargará de evaluar la calidad de la imagen y, si no cumple con la calidad adecuada, se pondrán en contacto con el cliente para mejorarla y aportarle mayor luminosidad y amplitud. Por último, proceden a imprimir el lienzo en un plazo entre 3 a 5 días laborables, dependiendo de la cantidad de pedidos. Ofrecen servicio de envío a domicilio entre 24 a 48 horas en España peninsular.

Calidad, atención y versatilidad, son algunas de las palabras que describen los servicios de Imprimarte. Una empresa que brinda soluciones decorativas para interiores que destacan por su resistencia, elegancia y acabados impecables.



