La luz y el sol vienen del cielo

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:45 h (CET) Estamos padeciendo una terrible crisis que afecta a todos los sectores de la sociedad: la política, la economía, la Iglesia Católica, en fin, podríamos afirmar que todo esta en crisis. Por tanto es necesario recordar acontecimientos anteriores que nos avisan de nuestro pecado y de la necesidad de conversión.

El 13 de Octubre de 2017, se produjo en Fátima un milagro que ya había sido anunciado previamente por los videntes. Unas 70 mil personas según las noticias se habían convocado en el lugar. Con este milagro solar se confirmaban los mensajes dados por la Santísima Virgen, la cual anunció la necesidad de la conversión del mundo, del rezo del rosario y anunció que en breve terminaría la guerra que estaban padeciendo, es decir la Primera Guerra Mundial, pero advirtió que si el mundo no se convertía, en el reinado del Papa Pio XI, comenzaría otra peor.

Y así vemos como no se hizo caso del aviso de la Virgen y ocurrió la terrible II Guerra Mundial. Después de esta terrible tragedia Se fundó la Unión Europea, basada en los valores cristianos para evitar otra guerra. Hay que recordar porque está de plena actualidad que en el año 1961-65, se apareció la Santísima Virgen en Garabandal, pidiendo la conversión del mundo, la copa de la iniquidad ya estaba rebosando. De poco sirvió el anuncio y la posterior guerra que la Virgen anunció en Fátima, en esos tiempos. en que se apareció en Garabandal la situación era muchísimo mas grave. Ya había comenzado una gravísima crisis dentro de la Iglesia Católica y las naciones europeas se estaban convirtiendo en laicas, sin Dios, la impureza y la impiedad se propagaba en todas la sociedad. La Iglesia en muchos lugares esta mundanizada, ya no existe el pecado, solo injusticias sociales.

En las apariciones de Garabandal, como la Iglesia y la Sociedad no habían mejorado, sino todo lo contrario, La Virgen anunció que habría un aviso, que todo el mudo lo vería, lo oiría y sentiría. Hay una relación en lo que se refiere a la luz del mensaje celestial. Cristo Luz del Mundo, El milagro del sol en Fátima, y una luz que se vería en el cielo y que señalaba el inicio del castigo; se pensó que era una aurora boreal, al día siguiente comenzó la II Guerra Mundial. En Garabandal se habla de un Aviso celestial, que “todo el mundo lo vería, lo oiría y sentiría”.

Y puesto que hemos visto el milagro del sol en Fátima , la luz anunciando la guerra, el mundo espera que haya una actuación celestial que conmueva nuestra conciencia y veamos nuestro interior como Dios nos ve, pues humanamente no se ve posible una mejoría de la sociedad sin una intervención celestial. La Guerra en Ucrania, ha traído más temor a esta sociedad acostumbrada al laicismo, a vivir como si Dios no existiera.

Pero como la imaginación que es “la loca se la casa”, puede imaginar cualquier cosa, insisto es una imaginación mía. Supungamos que un día en todo el mundo, amaneciera con una claridad especial, que el sol se extendía por todo el mudo, que calentaría cada vez más y que pareciese todo el mundo un horno abrasador, insoportable, pero según el aviso, no sería un castigo, sino un aviso para ver si el mundo cambia.

No hace falta ser profeta para ver como está el mundo, el mal avanza imparable, no se ve posible que el poder humano pueda corregir esta situación, pero si corregir su situación, su propia vida. Cristo Crucificado, Muerto y Resucitado nos pregunta a cada uno de nosotros: "Y tú quien dices que soy Yo para TI" Según la respuesta que demos depende nuestra salvación."

