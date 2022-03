Más de 100 clínicas dentales en España han conseguido la Certificación de Calidad DentalQuality desde 2013 Emprendedores de Hoy

Los certificados de calidad son imprescindibles para brindar confianza y tranquilidad a quien adquiere un producto o servicio. En el caso de una clínica dental, un certificado sirve como una herramienta para validar su trabajo ante pacientes dispuestos a poner su salud en manos de los profesionales.

El sello de calidad de DentalQuality certifica a las clínicas independientes que son capaces de cumplir los más altos y estrictos estándares de calidad bajo la norma privada AE052013/17. La ventaja para los clientes es que disponen de un directorio para localizar la mejor opción a la hora de cuidar su salud bucodental.

El directorio de DentalQuality agrupa más de 100 clínicas ubicadas a lo largo de España Los odontólogos que forman parte de clínicas dentales reconocidas por DentalQuality son profesionales con gran formación y experiencia, que trabajan con materiales de elevada calidad y sistemas rigurosos de esterilización. Cada especialista desarrolla un plan de tratamiento específico que se entrega al cliente después de efectuar una diagnosis, para que no existan sorpresas a lo largo del tratamiento.

Las clínicas que constan en el directorio DentalQuality son independientes, pertenecen a doctores y centran su actividad en el ámbito de la salud. El trato en cada lugar es personalizado y se enfoca en asegurar el bienestar físico y emocional de cada paciente.

Una de las mayores ventajas del directorio DentalQuality es la posibilidad de que los pacientes encuentren una clínica de calidad cercana a su domicilio. Esto es posible porque, en la actualidad, más de 100 clínicas dentales españolas están certificadas en todo el país.

Incorporación de protocolos de seguridad covid En vista de que los cuidados para evitar el contagio de covid continúan siendo necesarios, todas las clínicas certificadas con DentalQuality cuentan con nuevos protocolos de seguridad. El objetivo es garantizar la máxima protección a sus pacientes durante los procedimientos médicos que se realizan.

Los protocolos fueron elaborados por un comité de doctoras que pertenece al equipo de profesionales del certificado de calidad DentalQuality. La Dra. Aina Vergés, la Dra. Marta del Rey, la Dra. Milva Quinteros y la Dra. Núria Alamañac son las encargadas de trabajar en la elaboración del protocolo, junto a la consultora ejecutiva especializada Aesinergy.

Para asegurar que cada acción se sustente en información oficial, las especialistas tomaron como base las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la United States Environment Protection Agency (EPA), la Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Asimismo, DentalQuality consideró criterios de instituciones nacionales como el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Dentistas de España.

Desde la página web de DentalQuality, los pacientes pueden solicitar una cita directamente a dentistas prestigiosos. El sistema despliega una lista de opciones de acuerdo a la ciudad o barrio donde se encuentre la persona, con una ficha especialmente dedicada al trabajo de cada clínica. De esta forma, las personas pueden tener la tranquilidad de estar dejando su salud bucodental en manos de grandes profesionales.



