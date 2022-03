Páginas web para mejorar el posicionamiento de los despachos de abogados ante la competencia Emprendedores de Hoy

Al surgir cada vez más despachos de abogados, la competencia entre ellos crece. España ocupa el quinto mayor ratio de juristas en Europa, con un promedio de 300 letrados por cada 100.000 habitantes.

Según los indicadores de justicia de la Unión Europea, en la nación, ejercen alrededor de 160.000 de estos profesionales.

Esto implica que para destacar en un universo de opciones tan grande hay que aprovechar todos los canales posibles para conectar con los clientes. No solo se trata de reunir a los profesionales en leyes más asertivos para asistir jurídicamente, sino de saber venderse como los mejores.

Aspectos a tener en cuenta para destacar Conscientes de la alta competitividad que existe en esta profesión, LexFunnel ha logrado diseñar un servicio de marketing digital específico para abogados. Son expertos del mercado online y, además, conocen en detalle los rasgos profesionales que más busca la gente en los juristas. Saben qué herramientas utilizar para hacerlos destacar.

Aseguran que en el marketing para abogados lo que prima es la necesidad de dar a conocer los servicios que presta cada despacho a sus clientes. Más allá de decir que son profesionales en leyes, sostienen que es fundamental resaltar sus conocimientos. Para ello, la página web del despacho es el aliado más fiel, pues pueden publicar artículos de las materias más relevantes, mostrando a sus visitantes sus conocimientos en las materias jurídicas en las que se presentan como especialistas.

Otros elementos importantes a exponer en las estrategias de marketing son los tiempos de los procesos y el porcentaje de resultados exitosos para sus clientes. Cuando alguien busca los servicios de un jurista no solo busca al experto, explora también un respaldo que le garantice la mayor probabilidad de éxito.

Páginas web para abogados LexFunnel considera esos parámetros a la hora de diseñar páginas web para abogados. Para generar un sitio online que sea efectivo, los expertos de esta agencia de marketing especializado lo primero que hacen es conocer al cliente. Una vez establecido el perfil con base en sus fortalezas, se define la estrategia. Aseguran que cuidan cada detalle porque la web se convierte en la carta de presentación del bufete.

Una de las estrategias SEO que acostumbra a desarrollar esta agencia es la del blog. Se genera información de interés y se publica dentro de la página para que los clientes la encuentren en sus búsquedas en Google. Esto se suele combinar con estrategias SEM para robustecer toda la campaña.

Todo esto hace que la página web para abogados se convierta no solo en una vitrina de servicios, sino en una fuente de información especializada. Servirá para posicionar la firma dentro de las búsquedas online y repercutirá favorablemente en el branding de la marca. Los usuarios percibirán al bufete como el lugar donde encontrar soluciones a temas legales.



