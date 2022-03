Premio a mejor propuesta digital innovadora, Chico Malo Peluqueros Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 16:29 h (CET)

La digitalización ha contribuido en la mejora de los procesos internos de los negocios, a nivel profesional, personal, y en cualquier área, ya que se ha comprobado que sin su aplicación muchas oportunidades pueden desaprovecharse y, por ende, se limita el rendimiento y el crecimiento de cualquier empresa.

El sector de la belleza no escapa de esta realidad, por ello, los Premios a la Transformación Digital buscan reconocer a quienes han logrado destacar su trabajo, haciendo uso de recursos tecnológicos, dentro del mundo de la peluquería, barbería o cualquier negocio del sector. En ese sentido, Chico Malo Peluqueros ha recibido el premio de Mejor Proyecto Digital Innovador de la mano de Alex Cantó, quien con su experiencia ha logrado llevar su negocio a otro nivel gracias a las herramientas de la tecnología.

La digitalización en el sector de la belleza La era digital ha llegado para quedarse y poco a poco está tomando fuerza en cada uno de los sectores de la vida cotidiana. En el ámbito de la belleza, la transformación digital es fundamental para cualquier negocio que desee crecer y ajustarse a la nueva era de la sociedad digital. En la actualidad, los salones de belleza, barberías o peluquerías, están haciendo uso de herramientas tecnológicas para mejorar sus procesos internos y, por ende, mejorar la calidad del servicio prestado a sus clientes. El uso de elementos como sistemas informáticos, plataformas, dispositivos electrónicos, programas, entre otros, ayudan a encaminar al negocio a cumplir los objetivos trazados y a la obtención de resultados satisfactorios a corto plazo. Las aplicaciones de una transformación digital en un salón de belleza pueden ser muy amplias y pueden enfocarse en uno o varios puntos de acuerdo a las necesidades y características de cada negocio.

El sector de la belleza debe adaptarse a la era digital La adaptación de este sector a la transformación digital no es opcional, debe ser un hecho, y para muchos negocios el paso más complicado es el de comenzar. Inicialmente, se debe asimilar que esta nueva era digital es esencial para mantenerse en un mercado competitivo, por ello, es necesario que las mentes de quienes están dirigiendo el proyecto se abran a los cambios y a la búsqueda de una adaptación constante a un entorno que no se mantiene estático.

El peluquero y empresario, director de Chico Malo Peluqueros, Alex Cantó, ha logrado el galardón al Mejor Proyecto Digital Innovador en los Premios a la Transformación Digital, precisamente porque ha logrado fusionar el mundo de la peluquería con herramientas tecnológicas que le han permitido encaminar su negocio al cumplimiento de sus objetivos. Ha obtenido resultados satisfactorios a través de mejoras en la calidad del servicio para sus clientes, lo que conlleva a una fidelización de los mismos. En la actualidad, es un sitio referente de la belleza y estilismo en la ciudad de Madrid.



