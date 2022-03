Ventajas de realizar un tour 360º en la compra/venta de una vivienda, con Martins Things Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 15:56 h (CET)

La tecnología avanza aceleradamente en todos los mercados y sectores y el inmobiliario no se ha quedado atrás, y es que ahora las personas que desean adquirir o alquilar una vivienda pueden visualizarla sin tener que salir de la comodidad de su hogar.

Esto es posible gracias a un innovador mecanismo denominado recorrido virtual inmobiliario, el cual se ha vuelto una tendencia en España por los factores practicidad y comodidad. Este material debe ser elaborado por especialistas en el área para lograr un impacto en los compradores. En Valencia, una de las empresas de referencia por la experiencia en la creación de tours de viviendas es Martins Things, ubicada en la avenida Peris y Valero 171, 46005.

Qué es exactamente un recorrido virtual inmobiliario y cuáles son sus beneficios A la hora de comprar una vivienda, las personas tienen en cuenta muchos factores, siendo el precio uno de los principales y las condiciones de esta otro aspecto importante. La visualización de la vivienda hasta hace relativamente poco solo se podía realizar en persona. No obstante, ahora los vendedores pueden brindarle máxima comodidad al comprador a través de un recorrido virtual inmobiliario.

Con el tour virtual de vivienda los posibles compradores pueden observar el inmueble como si literalmente estuvieran dentro de él y desplazarse por el mismo. Esto es posible gracias a que las fotografías son tomadas en 360 grados, lo que quiere decir que se puede visualizar la casa, apartamento, piso o la vivienda que corresponda, desde todos los ángulos y en diversas perspectivas.

Los beneficios que ofrece un recorrido virtual por una vivienda son innumerables tanto para el vendedor como para el comprador. El principal es que brinda plena comodidad y, además, permite ahorrar tiempo a ambas partes.

Las inmobiliarias que dispongan de este tecnológico método le darán un plus a su negocio y destacarán significativamente entre la gigantesca competencia.

Qué hace diferentes a los tours virtuales de vivienda de Martins Things Los expertos de Martins Things aseguran que sus tours virtuales no se limitan a un básico recorrido fotográfico, sino que permiten a los observadores adentrarse en una vivienda y trasladarse por ella a través de imágenes en 3D y en 360º de alto impacto.

Con estos tours no hay lugar para engaños, puesto que en ningún momento las imágenes son modificadas, y el comprador verá el inmueble tal y como es, sin sumarle ni restarle absolutamente nada.

Los recorridos virtuales inmobiliarios pueden ser insertados en un sitio web y visualizarse como un vídeo. Además, es posible compartirlos en cualquier lugar a través de un enlace, sin necesidad de tener que apelar a descargas.

Los interesados en sobresalir ofreciéndoles a sus clientes tours virtuales de viviendas pueden contactar a los especialistas de Martins Things.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.