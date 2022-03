Visitar la Alhambra, una experiencia única de la mano de Nazarí Tours Granada Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 15:48 h (CET)

Incluida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1984, la Alhambra de Granada (Al-Hamra en árabe) se sitúa entre los 10 monumentos más visitados del mundo. Esta joya arquitectónica y octava maravilla del mundo goza de un extraordinario estado de conservación.

Por todo esto, visitar la Alhambra puede ser una experiencia inolvidable llena de historia, arte y arquitectura. Para hacerlo bien, solo se necesita un guía oficial de calidad, como los de Nazarí Tours Granada para no perderse ni un solo detalle de esta emblemática joya.

¿Por qué visitar la Alhambra? Se conoce como Alhambra al conjunto de monumentos o complejo monumental, ubicado en Granada, España. En él se pueden visitar y contemplar los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, jardines del Generalife y hasta museos. Esta obra del arte musulmán, cuyo objetivo inicial era hospedar al emir y a la corte del Reino Nazarí, desde el siglo XIII hasta el XV. En ese entonces, fue una ciudad fortificada y autosuficiente, después, se convirtió en la residencia real.

En el interior de la construcción se puede apreciar una decoración repleta del arte andalusí, ideal para los amantes de la pintura y la arquitectura. Toda su belleza se integra con la naturaleza del lugar, logrando una armonía que los visitantes aprecian de inmediato.

Es un lugar lleno de historia, donde, además, se puede contemplar un arte de valor incalculable, como son las yeserías y las inscripciones de letra árabe en muros y bóvedas, donde la frase que más se repite es “No hay más vencedor que Alláh”.

Gracias a su ubicación, es posible observar desde el complejo todo el valle y la ciudad de Granada en todo su esplendor.

¿Cómo planificar una visita en la Alhambra? La Alhambra es un lugar declarado como Patrimonio de la Humanidad y se compone por la Alcazaba, Palacios Nazaríes y el Generalife. Recorrerlos en su totalidad toma un tiempo de aproximadamente 3 horas. Sin embargo, otros planes pueden requerir más tiempo, esto dependerá del tiempo que los turistas deseen invertir en cada uno de los espacios.

Imprescindible contratar una visita guiada. Debido a la cantidad de espacios por ver, resulta un viaje complicado si se hace de forma particular. Además, las entradas para visitar el monumento suelen agotarse con rapidez. La empresa Nazarí Tours Granada ofrece visitas guiadas, privadas o grupales a la Alhambra o la ciudad de Granada. Estos guías oficiales están acreditados y altamente cualificados para hablar de la historia de esta joya, además de otras visitas en Granada, así como ofrecer consejos de hospedaje, comida y otros servicios.

Para disfrutar de una experiencia turística de calidad se recomienda planificar la visita con antelación, esto es lo que buscan los clientes al contratar los servicios de Nazarí Tours Granada. Se recomienda no dejar la elección de una visita guiada para el último momento, ya que se pueden agotar las entradas o tomar una mala decisión si no se cuenta con guías de calidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.