¿Cómo hidratarse bien en tiempos de COVID-19?, según Atrium Salud

jueves, 10 de marzo de 2022, 15:23 h (CET)

Calcular el impacto que ha producido en la sociedad la llegada de la pandemia por COVID-19 es casi imposible.

En muy poco tiempo, el estilo de vida de toda la población mundial sufrió un cambio drástico, obligando a millones de personas a adoptar diferentes medidas preventivas para resguardar su salud en medio de un contexto tan incierto y peligroso.

Aunque se piensa que este fenómeno ha quedado atrás, hoy en día resulta más importante que nunca seguir cuidándose. Mantener una buena hidratación en tiempos de COVID-19 es indispensable para garantizar el bienestar. En la actualidad, es posible disfrutar de agua de excelente calidad gracias a compañías como Atrium Salud y su innovador sistema de filtrado Unaqua COOLR.

La hidratación, un elemento fundamental para combatir virus y enfermedades Mantener un estilo de vida saludable genera muchos beneficios para la salud de las personas, incrementando su longevidad y bienestar. No obstante, resulta sumamente importante adoptar hábitos saludables regulares como alimentarse de forma balanceada y beber mucha agua durante el día.

En este sentido, es posible afirmar que una buena hidratación juega un papel bastante importante en tiempos de COVID-19 para aquellas personas que desean prevenir la enfermedad. Después de todo, durante los últimos años, varios estudios especializados han concluido que siempre y cuando el cuerpo reciba una buena cantidad de agua constantemente, es posible incrementar las defensas del sistema inmune evitando así infecciones por agentes virales o perjudiciales para la salud.

Por otro lado, recientemente la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN por sus siglas en inglés) ha establecido que se debe tomar agua o líquidos claros cada hora para evitar una deshidratación, en especial para aquellas personas con fiebre. En este sentido, hidratarse con regularidad supone un factor clave para una curación efectiva durante o después de la infección.

Agua de calidad con el sistema Unaqua COOLR de Atrium Salud Teniendo en cuenta la importancia de la hidratación, tener acceso a un agua purificada resulta indispensable hoy en día. No obstante, el líquido que viene en garrafas o bidones tradicionales a menudo contiene un alto contenido de minerales, cuya ingesta puede ser perjudicial para la salud.

Ofreciendo una solución efectiva a este problema, la empresa española Atrium Salud ha diseñado recientemente una exclusiva fuente de agua con osmosis de flujo directo, llamada Unaqua COOLR que incluye un sistema con cuatro etapas de filtrado para eliminar sedimentos, materia orgánica, cloro, pesticidas, herbicidas, minerales, sales disueltas y cualquier otro tipo de residuo que posea la misma.

A través de su exclusivo dispensador de agua fría, caliente o a temperatura ambiente, será posible disfrutar de una buena hidratación, ya que Unaqua COOLR es capaz de brindar agua económica y de calidad en cualquier momento, ideal para cuidar la salud y fortalecer el sistema inmune.



