¿Cómo enfrentarse por primera vez a una entrevista de trabajo?

jueves, 10 de marzo de 2022, 13:18 h (CET)

Tras la pandemia, la búsqueda de empleo en España ha presentado grandes dificultades. Tal y como muestra una encuesta realizada por el diario El País, solo 4 de 10 compañías estaban dispuestas a contratar personal en el año 2021. Con estos datos, enfrentarse a una primera entrevista es una oportunidad crucial para muchas personas. Por este motivo, prepararse de la mejor forma es fundamental.

El primer paso puede ser la entrega del currículum por internet en una bolsa de empleo y portales como Jobatus. Los expertos recomiendan no subestimar el poder y la utilidad que tiene un curriculum vitae para obtener una buena imagen profesional. Cada puesto de trabajo puede tener varios interesados, esto se traduce en mayor competencia, por lo que presentar un resumen de experiencia atractivo y dar una primera impresión positiva son puntos claves para aumentar las probabilidades de ser contratado.

Consejos para tener una primera entrevista exitosa El éxito en una entrevista comienza por tener un currículum bien estructurado y correctamente desarrollado. Una vez se completa este paso, es necesario que la persona se prepare investigando a la empresa. Entender la visión y objetivos de la compañía será de utilidad para lograr que el discurso del entrevistado se alinee con los valores del contratante.

También existe una serie de preguntas básicas como ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?, o ¿por qué quieres trabajar en esta empresa?, las cuales deben ser preparadas para responder de la manera más satisfactoria posible.

La mayor parte de la comunicación durante una entrevista no es verbal, debido a esto, algunos de los consejos clave para demostrar que se está preparado para el puesto de trabajo son ir bien vestido, mantener contacto visual, una postura firme que muestre confianza, no jugar con el cabello, hacer buen uso del movimiento de las manos al hablar y evitar movimientos que demuestren nerviosismo.

¿Cómo preparar un curriculum vitae adecuado? Un buen CV debe ser lo más breve posible, sin sacrificar la claridad o la información importante. Para esto, lo recomendable es resumir los aspectos más destacados en una página. Si la persona cuenta con un largo historial laboral o educativo puede usar un máximo de dos páginas, exceder este límite en ocasiones implica que el entrevistador rechace el documento.

Por otra parte, aunque no existe un formato estándar, los currículums con mayor aceptación son ordenados de manera lógica. Se aconseja escribir primero la educación, seguido de la experiencia laboral y por último, las habilidades. En internet, existen una gran variedad de plantillas gratuitas para elaborarlo.

Gracias a la tecnología, las plataformas de empleo se han convertido en la principal fuente de entrevistas. De esta forma, cuando se completa el resumen laboral, lo mejor es subirlo a una página como Jobatus, donde exista un gran flujo de empleadores, la empresa tenga presencia en varios países y la persona pueda aplicar de forma gratuita.



